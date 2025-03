Voici les prix des Motorola Edge 60, 60 Fusion, 60 Pro, Moto G56 et G86

Motorola s’apprête à renouveler deux de ses gammes phares de smartphones avec les séries Edge 60 et Moto G. Des fuites récentes ont révélé des détails et prix de ces smartphones.

Motorola Edge 60 Fusion // Source : @evleaks

La série Edge 60 devrait se composer de trois modèles. 91Mobiles a obtenu des informations sur leurs prix ainsi que sur ceux de la gamme G.

Morotola Edge 60 Pro : 600 euros (bleu, vert, raisin),

: 600 euros (bleu, vert, raisin), Morotola Edge 60 : 380 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (bleu, vert),

: 380 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (bleu, vert), Morotola Edge 60 Fusion : 300 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (bleu, gris).

Le Motorola Edge 60 Pro a déjà été croisé chez plusieurs organismes (Dekra, TUV Rheinland et la FCC). Sa batterie aurait une capacité de 5100 mAh et il supporterait la charge filaire à 68 Watts.

Dans la continuité de la gamme de 2024, on escompte retrouver des SoC Qualcomm à l’intérieur des trois Edge 60, tout comme de grands écrans pOled.

On avait déjà eu un aperçu visuel des Edge 60 et la continuité avec la génération précédente est évidente. On devrait ainsi retrouver des appareils grands, mais à la largeur resserrée, notamment grâce à un écran incurvé sur le Edge 60 Pro. La prise en main devrait être confortable.

Ajoutons que les trois appareils offrent un module photo arrière identique et pourtant les capteurs ne seront pas les mêmes. Saluons toujours le travail effectué au niveau de l’intégration dudit module.

Winfuture avançait il y a quelques jours que l’on aurait un capteur principal Sony Lytia 900 de 50 Mpx avec stabilisation optique. Le Fusion se conterait de 12 et 24 mm quand le Pro monterait à 73 mm, ce qui fait penser à un zoom optique x3, idéal pour les portraits.

Moto G86 et Moto G56 : l’entrée et le milieu de gamme se renouvellent

Motorola n’oublie pas les budgets plus serrés en renouvellant aussi ses Moto G avec :

le Moto G86 à environ 330 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (finition Golden, Cosmic, Red ou Spellbound)

et le Moto G56 à environ 250 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (finition noire, bleue ou aneth).

L’an dernier, les premiers Edge 50 étaient sortis en avril, on peut attendre la même fenêtre pour 2025. La série G avait, quant à elle, été lancée à l’été.