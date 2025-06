Le nouveau smartphone pas cher de Motorola est déjà en promotion

Motorola à renouveler son entrée de gamme avec le Moto G56. Un smartphone qui n’est pas en reste niveau composant : un grand écran fluide, un SoC efficace et une grosse batterie. Il a de quoi plaire, d’autant plus qu’il est en promo à 251 euros au lieu de 281 euros de base.

Motorola Moto G56 // Source : site officiel

En renouvelant sa série Edge, Motorola n’oublie pas les budgets plus serrés en dévoilant aussi ses Moto G avec le Moto G86 et le Moto G56. Ce dernier est un modèle entrée de gamme convaincant pour son écran rafraîchi à 120 Hz et sa grosse batterie… Il n’est certes pas parfait, mais son rapport qualité-prix est vraiment intéressant surtout avec cette réduction de 11 %.

Les forces du Motorola Moto G56

Un grand écran Full HD+ à 120 Hz

Une puce MediaTek efficace

Une batterie de 5 200 mAh supportant la charge filaire 33 W

Le Motorola Moto G56 est habituellement proposé à 281,99 euros, mais en ce moment chez Auchan, on le retrouve en promotion à 251,99 euros.

Un entrée de gamme équilibré

Le Motorola Moto G56 est un appareil plutôt joli, avec ses coins légèrement arrondis, ses tranches plates et son module photo assez bien intégré et peu épais au dos. Son grand format reste assez agréable à prendre en main et ne manque pas de solidité avec ses certifications IP68, IP69, et MIL-STD-810H pour résister à l’eau, aux poussières et aux chocs.

La face avant est assez épurée sur sa diagonale de 6,72 pouces, hormis au niveau du menton. Son écran LCD offre une définition Full HD+ (1080 par 2400 pixels) et un pic de luminance de 1000 cd/m2 d’après la marque. Même si on regrette l’OLED, il profite d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour apporter des animations bien fluides.

Une puissance suffisante

Côté animation, le Moto G56 est animé par une puce MediaTek Dimensity 7060, couplé avec 8 Go de RAM. Les tâches classiques comme la navigation web et la consultation des réseaux sociaux devraient s’enchaîner sans trop d’accrocs. Dans l’ensemble, l’usage reste agréable et les joueurs occasionnels y trouveront leur compte. Il est livré avec Android 15 et offre 4 ans de support logiciel.

Niveau photo, il est composé d’un module principal de 50 Mpx et d’un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx. Il manque de polyvalence, mais le capteur principal devrait livrer de jolies de clichés de jour. Pour finir, l’autonomie n’est pas un point négligé. La marque intègre une batterie de 5 200 mAh, pour le faire tenir une journée, voire deux.

Pour celle et ceux dont l’utilisation est plus intensive, sachez que l’appareil est compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W. Ce n’est pas la plus véloce, mais c’est toujours mieux que le Galaxy A26, qui se limite à du 25 watts.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références peu chères, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.