Voici tout ce que l’on sait du prochain modèle pas cher de Motorola

Un peu moins d’un an après l’arrivée du Moto G55 sur le marché, Motorola prépare tranquillement la sortie de son successeur sur l’entrée de gamme. Le dénommé Moto G56, dont nous entendons parler depuis mars, laisse désormais fuiter l’essentiel de ses caractéristiques techniques.

Voici le Moto G56 // Source : Motorola via GSMArena

Motorola travaille à renouveler son entrée de gamme. Le constructeur prépare en effet un remplaçant pour son Moto G55, commercialisé en août l’année dernière. Très logiquement baptisé Moto G56, l’appareil devrait arriver sur le marché dans les prochains mois, à un tarif que l’on pressent une nouvelle fois contenu : 250 euros en Europe pour sa configuration 8 Go.

Connu de nos services depuis quelques semaines déjà, ce nouveau G56 laisse aujourd’hui apparaître en ligne l’essentiel de ses spécifications techniques.

Motorola G56 : ce que l’on sait…

On apprend ainsi que l’appareil miserait sur une dalle LCD et 120 Hz de 6,72 pouces, offrant une définition Full HD+ (1080 par 2400 pixels) et un pic de luminance de 1000 cd/m2. Cette dalle devrait être traité en Gorilla Glass 7i et abriter un capteur selfie de 32 Mpx (dans un poinçon en haut d’écran).

Au dos seront visiblement installés deux capteurs photo arrières : un module principal de 50 Mpx ouvrant à f/1.8 (exploitant un capteur Sony Lytia LYT-600) ; et un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx ouvrant à f/2.2. Ces deux modules semblent complétés d’un flash et d’un capteur de profondeur.

Source : Motorola via GSMArena

Sous le capot cette fois, l’engin devrait accueillir un SoC MediaTek Dimensity 7060 couplé à 4 ou 8 Go de RAM, et à 128 ou 256 Go d’espace de stockage, en fonction de la configuration choisie.

L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 200 mAh supportant la charge filaire 33 W. On apprend enfin que le nouveau Moto G56 disposera de certifications IP68, IP69, et MIL-STD-810H pour résister à l’eau, aux poussières et aux chocs.

Côté format, ce nouveau mobile devrait mesurer 165.75 x 76.26 x 8.35 mm pour 200 grammes. On apprend enfin qu’il serait livré avec Android 15… et qu’il offrirait 3 ans de mises à jour sur sa version 4 Go, ou 4 ans de support logiciel avec sa configuration 8 Go.

Face à son prédécesseur, ce nouveau Moto G56 proposerait donc, notamment, un écran plus grand, un module photo frontal de meilleure qualité et une batterie un peu plus conséquente (200 mAh de plus) pour accompagner le tout. La montée en gamme semble donc modeste, mais toujours bonne à prendre.