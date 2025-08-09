Ce TV 4K QLED Philips géant de 75 pouces vous fait vivre la magie de l’Ambilight sur (très) grand écran, et pour pas trop cher

En quête d’un grand téléviseur à moins de 1 000 euros ? Le Philips 75PUS8510 devrait vous plaire avec sa dalle QLED de 75 pouces et sa technologie Ambilight. Il est en ce moment affiché à un prix plus doux : 819 euros au lieu de 1 006 euros habituellement.

Philips 75PUS8510 // Source : site officiel

Aujourd’hui, les téléviseurs sont pourvus de diagonales immenses, mais pour en profiter, il faut généralement débourser plus de 1 000 euros. Heureusement, on trouve certaines références avec un bon rapport qualité prix, comme ce Philips 75PUS8510. Il offre une belle qualité d’image, et propose une bonne immersion grâce à la technologie Ambilight qu’il embarque. Un autre argument de taille, sa version 75 pouces tombe à moins de 820 euros grâce à cette offre.

Que propose le TV Philips 75PUS8510 ?

Une dalle QLED de 75 pouces qui profite de la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR10 et HDR10+, et Dolby Atmos

Titan OS, un système d’exploitation proche de Google TV

Avec un prix barré à 1 066 euros, le téléviseur Philips 75PUS8510 se trouve aujourd’hui en promotion à 819 euros sur le site pccomponentes.

L’immersion est au rendez-vous sur ce grand TV

Le Philips 75PUS8510 est un téléviseur avec un cadre en métal argenté plutôt sobre et élégant. Il arbore des bordures quasi inexistantes tout autour de l’écran et sa diagonale de 75 pouces vient renforcer l’immersion, et est plus que confortable pour profiter de ses séries et ses films dans les meilleures conditions.

Il a ce petit truc en plus qui permet de l’apprécier davantage. Ce petit truc n’est autre que la fonction Ambilight. Cette technologie donne artificiellement plus de profondeur à l’image diffusée par le TV grâce à un halo lumineux projeté sur le mur. Les nuances colorées s’adaptent même au programme visionné, ce qui ne fera que renforcer l’immersion lors des soirées cinéma ou séries. Cela fait toujours son petit effet.

Une Smart TV avec une belle qualité d’image

Sur ce grand écran, on a droit à du QLED, une technologie d’affichage qui offre de beaux contrastes et des images bien détaillées. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on a droit aux traitements HDR10, HDR10+, HLG. Quant à la partie audio, elle est assurée par un système 2.0 d’une puissance de 20 W avec la technologie Dolby Atmos. Pour une meilleure expérience audio, il sera préférable d’y ajouter une barre de son.

Si vous espériez pouvoir utiliser ce téléviseur pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen, car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120Hz. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Toutefois, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM afin de réduire au maximum la latence et le VRR pour une meilleure expérience en jeu.

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, la marque a fait le choix d’intégrer Titan OS, son récent système d’exploitation maison. Un OS avec une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne bien sûr accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Si la technologie OLED vous plaît davantage, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs TV OLED du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.