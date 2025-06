Ce grand TV 4K QLED Philips de 65 pouces, avec Ambilight et HDMI 2.1, est à très bon prix aujourd’hui

Envie d’un maximum d’immersion dans votre salon ? Voici le Philips 65PUS8550, un TV Ă©quipĂ© d’une grande dalle QLED de 65 pouces avec la technologie Ambilight pour vous faire plonger au cĹ“ur de l’action. Le voilĂ en promotion Ă 799 euros contre 899 euros de base.

Philips 65PUS8550

Parmi la flopĂ©e de tĂ©lĂ©viseurs que l’on trouve sur le marchĂ©, ceux de la marque Philips se dĂ©marquent pour l’ambiance unique qu’ils procurent grâce Ă l’Ambilight. Le modèle 65PUS8550 en profite et coche bien des cases entre sa dalle QLED 4K, la prise en charge de nombreuses normes vidĂ©o, et sa connectique HDMI 2.1. Si vous ĂŞtes intĂ©ressĂ©, sachez que la version 65 pouces coĂ»te 100 euros de moins.

Le Philips 65PUS8550, c’est quoi ?

Une dalle QLED avec l’Ambilight sur 3 cĂ´tĂ©s

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 avec VRR et ALLM

Avec un prix barré à 899 euros, le téléviseur Philips 65PUS8550 se négocie actuellement en promotion à 799 euros sur le site son-video.com.

Un TV immersif avec un halo lumineux

Cette référence de Philips offre des dimensions très confortables avec sa diagonale de 65 pouces pour regarder ses séries et ses films dans les meilleures conditions. Assez imposante, il faudra vous assurer d’avoir suffisamment de place pour l’accueillir dans votre pièce à vivre.

Mais ce qu’on va le plus apprĂ©cier dans ce design, c’est Ă©videmment la technologie Ambilight, propre Ă la marque. Cette technologie d’éclairage via des barres de LED cachĂ©es derrière les bords de la tĂ©lĂ©, permet d’élargir le champ visuel et de crĂ©er une ambiance chaleureuse. Les couleurs s’adaptent au programme diffusĂ©, ce qui permet de donner bien plus de profondeur Ă la sĂ©rie ou au film visionnĂ©.Â

Du Qled, un OS fluide, des fonctionnalitĂ©s gaming…

La dalle profite de la technologie Qled avec une dĂ©finition 4K afin d’obtenir une image finement dĂ©taillĂ©e et surtout proche de la rĂ©alitĂ©. Si l’on regrette l’absence du Dolby Vision, on a droit aux traitements HDR10, HDR10+, HLG. Quant Ă la partie audio, elle est assurĂ©e par un système 2.0 d’une puissance de 20 W avec la technologie Dolby Atmos. Pour une meilleure expĂ©rience audio, il sera prĂ©fĂ©rable d’y ajouter une barre de son.

On a la bonne surprise de profiter du mode ALLM afin de limiter au maximum l’input Lag. On retrouve aussi le taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR, pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. En revanche, si le TV intègre des ports HDMI 2.1, il n’est pas vraiment optimisé pour le jeu vidéo, car la dalle est limitée à 60 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X.

Enfin, cette Smart TV tourne sous TitanOS. Une nouvelle interface, visuellement proche de Google TV, avec une variété d’applications préinstallées et la possibilité d’en télécharger d’autres. Elle donne bien sûr accès aux applications de streaming les plus populaires telles que Netflix, Prime Video, Disney+ et MyCanal. Les compatibilités avec Google Assistant, et Amazon Alexa sont aussi de la partie pour profiter du contrôle vocal.

Afin de comparer ce modèle avec d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV Philips du moment.

