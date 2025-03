Boulanger brade à un très bon prix ce grand TV QLED Samsung de 65 pouces (4K@120 Hz)

Envie d’un nouveau TV avec une belle qualité d’image, mais aussi doué pour le gaming ? Voici le Samsung TQ65Q72D, un modèle qui devrait vous plaire, notamment pour son prix qui passe à 799 euros au lieu de 899 euros.

Samsung TQ65Q72D // Source : Boutique officielle

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Sa marque de fabrique, c’est bien la technologie QLED dont profite le modèle TQ65Q72D de 2024. Il est aussi équipé d’entrée HDMI 2.1 pour profiter des meilleurs graphismes possibles sur votre console. Un avantage qui s’accompagne d’une baisse de prix de 100 euros en ce moment chez Boulanger.

Les avantages du Samsung TQ65Q72D

Sa dalle QLED de 55 pouces compatible 4K HDR et HDR10+

Ses fonctionnalités gaming : 4K@120 Hz, HDMI 2.1 et ALLM

Son interface réactive, TizenOS

Vendu à 899 euros, le Samsung TQ65Q72D peut vous revenir à 799 euros chez Boulanger, après 50 euros de remise immédiate et l’ODR de 50 euros.

Une bonne expérience à la clé

Samsung a fait en sorte de proposer un téléviseur complet avec le Q72D de 2024, qui plaît pour ses performances en gaming et ses fonctionnalités connectées.

Parlons-en d’ailleurs, il est doté de deux entrées HDMI 2.1 pour y brancher les consoles next-gen, et affiche les jeux en 4K, 120 fps. Il prend également en charge la fonction ALLM pour réduire la latence, et ainsi obtenir une meilleure fluidité en jeu, mais aussi l’AMD FreeSync Premium Pro pour limiter les déchirure d’écrans.

L’expérience utilisateur est aussi fluide sous TizenOS. Cette interface est intuitive et ergonomique, et elle propose d’office les raccourcis vers certaines plateformes de SVOD comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Le Qled de Samsung, un gage de qualité

Côté design, on est face à un TV épuré avec des bordures fines. Outre l’image qui occupe la totalité de la dalle, il faudra prévoir assez de place dans votre salon pour accueillir cette diagonale de 65 pouces. L’immersion est assurée et la qualité d’image est aussi rendez-vous. Sa dalle Qled offrent des couleurs riches et des contrastes renforcés.

On a droit à des images sublimes avec en plus la compatibilité 4K et la compatibilité avec les formats HLG, HDR10, HDR10+, qui apportent plus de détails et de réalismes dans les images. Enfin, côté audio, le son est réparti sur deux haut-parleurs d’une puissance de 20W. L’expérience sonore est correct, mais il vaut mieux ajouter une barre de son. Si vous optez pour un modèle Samsung, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony qui permet une synchronisation entre les haut-parleurs du TV et la barre de son, créant un effet sonore plus immersif.

