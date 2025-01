Ce très bon TV 4K QLED 55 pouces et 100 Hz de Samsung chute sous les 700 € pendant les soldes

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin vous offrir un TV 4K QLED Samsung bien complet, et même idéal pour du gaming, alors votre patience va être récompensée. Le modèle TQ55Q72D est actuellement proposé à 699 euros au lieu de 799 euros chez Boulanger.

Tous les TV QLED conçus par Samsung ne sont pas à la portée de toutes les bourses, c’est un fait. Pourtant, la marque n’oublie pas les budgets plus restreints et souhaite aussi rendre ses technologies plus accessibles. Son TV TQ55Q72D propose par exemple une dalle QLED 100 Hz et des ports HDMI 2.1 alors que son prix de base ne dépasse pas les 800 euros. Et pendant les soldes d’hiver, c’est même à moins de 700 euros qu’on le trouve.

Ce qu’offre le TV Samsung TQ55Q72D

Une dalle 4K QLED de 55 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120Hz

Auparavant affiché à 799 euros, le TV QLED Samsung TQ55Q72D est aujourd’hui proposé à 699 euros chez Boulanger.

Un TV élégant avec un écran bien conçu

Le TV QLED Samsung TQ55Q72D est tout d’abord un modèle plutôt élégant avec ses bords très fins, voire invisibles, résultat de la technologie AirSlim Design de la marque, qui a voulu, par ce biais, offrir une plus grande immersion visuelle grâce à un espace d’affichage plus important. Et c’est réussi : le téléviseur se fond ainsi bien mieux dans un intérieur. Côté écran à proprement parler, c’est une dalle 4K QLED de 55 pouces dont on a droit, avec ses contrastes précis et ses couleurs riches promises par cette technologie d’affichage.

L’écran est également compatible avec la norme HDR10+, grâce à laquelle on profite d’images encore plus contrastées grâce à une extension de la plage dynamique. En revanche, comme d’habitude chez Samsung, pas de trace de Dolby Vision ici. Côté upscaling des contenus en 4K, l’IA s’en charge très bien. Et côté audio, la technologie Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec les barres de son Q-Series de la marque pour un effet surround, est bien présente.

Les gamers sont servis

Le TV Samsung TQ55Q72D est aussi idéal pour les joueuses et les joueurs, tout d’abord parce que la fluidité est de mise grâce au taux de rafraîchissement natif de 100 Hz du téléviseur. Mais notez que ce taux peut même atteindre 120 Hz grâce à la fonction Motion Xcelerator, qui augmente la fluidité des images et permet de rendre les mouvements à l’écran encore plus nets. N’oublions pas, évidemment, les quatre ports HDMI 2.1, indispensables pour profiter au mieux des consoles next-gen puisque l’on peut y lancer des sessions en 4K@120Hz.

L’AMD FreeSync Premium, qui permet de lutter contre les déchirures d’écran, ainsi que la fonction ALLM, qui réduit la latence, sont aussi de la partie. Et grâce à Tizen, le système d’exploitation du TV, les joueurs auront aussi accès au Gaming Hub, soit la plateforme de jeux en streaming de Samsung. Autre point fort de Tizen, outre l’intégration des plateformes de streaming phares : la présence d’un hub SmartThings, bien utile pour contrôler des appareils intelligents compatibles depuis le TV.

