Quelle est la meilleure TV Samsung à acheter en 2022 ?

Sur le marché des téléviseurs, Samsung est le leader incontesté parmi la large concurrence déjà existante. Avec leur technologie QLED pensée pour concurrencer l'OLED vous trouverez des produits de grande qualité. Découvrez notre sélection des meilleures TV Samsung.

Le TOP 3 des meilleures TV Samsung

Parmi les constructeurs qui font l’actualité des TV, Samsung reste le leader du domaine. Ce n’est pas le nombre de modèles qui manquent, mais quels sont ceux qui se démarquent du catalogue ?

Avant de nous lancer dans une énumération des meilleurs téléviseurs Samsung, quelques éléments sont à savoir. Le constructeur coréen est le seul à ne pas encore proposer de l’OLED sur ses écrans. La marque a développé sa propre technologie qu’elle incorpore peu à peu. D’abord par le QLED avant d’arriver à terme au mini LED. Une situation qui pourrait toutefois changer, Samsung ayant en effet profité du CES 2022 pour présenter de nouvelles dalles QD-OLED sans pour autant annoncer de modèles les utilisant.

Toutefois, la situation serait amenée à changer. En effet, de nombreuses rumeurs s’accordent sur l’arrivée imminente de téléviseurs OLED sur le catalogue de Samsung. Les produits seraient équipés de la technologie LG. À l’instar de Sony, le constructeur coréen disposerait d’appareils QLED et OLED.

Quid des futurs téléviseurs Samsung en 2022 ?

Lors du CES 2022, Samsung a fait bon nombre d’annonces sur ses futurs téléviseurs. D’abord, via les nouvelles gammes Micro LED et NEO QLED, avec quelques améliorations majeures à la clé. Le logiciel TizenOS fait peau neuve, pour y faciliter sa navigation. Il faut aussi noter l’apparition de la Quantum Matrix technology qui offre une meilleure gestion de la luminosité. Sur les deux gammes citées, vous devriez avoir une lumière plus intense. La firme a aussi revu sa construction sonore pour offrir une prestation proche du Dolby Atmos. À la rédaction, nous avons déjà hâte de les éprouver.

Ce ne sont pas les seules gammes à avoir été gâtées lors du salon américain. Les The Frame 2022 disposeront d’un revêtement antireflet afin que ces derniers puissent se dissimuler aisément dans le décor de votre pièce. Enfin, la firme asiatique commence à prendre les services de cloud gaming encore plus au sérieux avec la compatibilité à Stadia et GeForce Now. L’ajout d’un rafraîchissement 144 Hz, de la Samsung Gaming Bar 2.0 et de la compatibilité à une manette pour tous les services sont autant de signaux positifs envoyés aux joueurs.

La gamme des TV QLED Samsung

Samsung QE65QN95A (QLED 2021) La meilleure des TV Samsung

Il s’agit là du plus performant des modèles QLED 4K de chez Samsung. Celle-ci se décline en quatre versions allant de 85 à 55 pouces. La référence en la matière de technologie Mini LED se veut être une concurrente solide de l’OLED. Malgré tout, le constructeur a encore des progrès à faire.

Dommage, car dans le reste des prestations, la Smart TV réalise un véritable sans-faute. La dalle est parfaitement calibrée, offre une luminosité des plus éclatantes, avec une qualité audio du même acabit.

Que ce soit pour une utilisation standard ou bien pour le gaming, les prestations délivrées sont exceptionnelles. En effet, dans sa construction le téléviseur contient quatre prises HDMI 2.1 idéal pour brancher des consoles de nouvelle génération.

Pour vous en convaincre, lisez notre test complet de la Samsung Neo QLED QE65GN95A. En matière de tarifs, le prix de départ commence à 2299 et grimpe jusqu’à 5999 euros.

La Samsung Neo 4K QLED 2021 QE65GN95A en bref :

La qualité audio intégrée

Les performances d’affichage et de lumière

Le volet gaming

Samsung QE65QN800A (QLED 2021) Découvrez la TV Samsung 8K

Toujours via la technologie QLED, le constructeur sud-coréen propose une interface très ambitieuse. La QE85QN800A présente un système de rétroéclairage mini LED, une définition Ultra HD 8K avec une compatibilité HDR 10+. Elle se décline en trois tailles différentes : 85, 75 et 65 pouces.

Les performances proposées sont toujours au rendez-vous. Le système Quantum Dots affiche de très belles couleurs et une luminosité dynamique. La dalle LCD remplit parfaitement son office avec une gestion des contrastes millimétrés.

Cela permet aussi de bonnes performances en jeu vidéo. La Smart TV contient en effet quatre prises HDMI 2.1 pour y accorder une ou plusieurs consoles.

Attention tout de même au blooming, phénomène courant sur les dalles LCD. L’image ne sera pas totalement homogène, notamment sur les sous-titres, mais une bonne gestion des paramètres de luminosité permettra un réglage de l’ensemble.

Notre test complet de la Samsung QE85QN800A vous donnera plus de détails. La gamme de prix oscille de 7499 à 2499 euros.

Samsung QE65Q95T (QLED 2020) La TV Samsung 4K QLED compétitive

Cette version 2020 de téléviseur QLED 4K de chez Samsung propose de bonnes prestations techniques en matière d’affichage. Une fois encore, c’est la luminosité qui est à consacrer sur cette QE65G95T même si le rendu des couleurs paraît moins chaud avec le réglage gaming.

La construction de cette TV est aussi à saluer grâce à un pied central facilitant son installation sur n’importe quel meuble. Elle permet aussi l’intégration du boîtier One Connect, facilitant une installation discrète des appareils connectés au téléviseur.

En ce qui concerne les cas d’usages, TizenOS reste une référence en la matière. L’OS offre un large panel de fonctionnalités et d’applications utiles au quotidien.

Le test complet de la Samsung QE65G95T devrait finir de vous convaincre. En matière de prix, la version 65 pouces est accessible à partir de 1999 euros chez le constructeur.

La gamme des TV Lifestyle Samsung pour habiller votre maison

Samsung QE65LS03A (The Frame 2021) La TV Samsung en forme de tableau

La philosophie de Samsung sur ses téléviseurs a aussi évolué sur le volet du design. Les TV The Frame sont un concept de design où le produit ressemble fortement à un tableau. En matière d’affichage, la Smart TV propose la technologie QLED, un affichage 4K, le HDR 10+ et une compatibilité au Dolby Digital Plus. La luminosité est une nouvelle fois l’un des points forts du téléviseur, même si le mode cinéma est à privilégier en dépit de la partie jeux vidéo.

Le véritable point fort du téléviseur réside évidemment dans sa construction. Deux installations sont permises avec ce modèle. Soit par le biais d’un trépied, sinon fixé à un mur grâce au kit d’installation fourni au sein de la boîte. La connexion avec le boîtier One Connect est discrète via un fil translucide. Enfin, le système d’exploitation Tizen OS est toujours aussi performant avec un large panel de fonctionnalités mises en place.

Parmi les faiblesses de la TV The Frame, impossible de passer à côté d’une qualité d’image encore perfectible, mais surtout de son importante consommation. Lorsque la télévision est en mode tableau, elle consomme autant que pendant un film. Une épine dans le pied de ceux qui veulent mettre en avant la décoration de leur pièce.

En termes de versions, la The Frame propose 7 diagonales différentes allant de 43 à 85 pouces. Le prix oscille entre 1099 euros et 4499 euros.

Les TV LED Samsung : du petit prix

Samsung 50AU8075 (2021) La TV LED Samsung pas chère

Sur le catalogue de la marque, toutes les technologies d’affichages sont proposées. Avec la gamme des Crystal, c’est le LED qui est mise à l’honneur. La Crystal UHD 50AU8075 met en avant un affichage de bonne qualité, mais aussi un tarif accessible. Cela passe d’abord par un design fin, capable de s’intégrer sans le moindre problème à un meuble dédié. Le constructeur propose 7 diagonales différentes allant de 43 à 85 pouces selon vos envies et vos besoins.

Comme évoqué plus haut, le modèle Crystal met en place une technologie d’affichage LED avec ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Comprenez, en ce qui concerne l’éclairage des contenus, le téléviseur répondra à toutes vos attentes. Dans le volet des caractéristiques techniques, la dalle met une résolution en 4K, un rafraîchissement de 50 Hz et compatible au HDR 10+.

Vous regretterez tout de même un taux de contraste perfectible, mais surtout des effets de rémanence. La Samsung Crystal UHD 55AU8075 reste un appareil de grande qualité, parfait pour ceux ne voulant pas investir massivement.

Le tarif du téléviseur commence à partir de 649 euros pour sa version 43 pouces jusqu’à 2499 euros avec sa version 85 pouces.

Comment choisir un téléviseur Samsung ?

Quelle est la différence entre le QLED et l’OLED ?

Comme évoqué plus haut, pour ses téléviseurs Samsung utilise la technologie QLED. À l’heure où le marché au global est passé à l’OLED, le constructeur coréen développe sa propre technologie en utilisant le Mini LED. Au rayon des avantages, vous bénéficierez d’une luminosité plus élevée, d’une meilleure consommation, mais surtout plus de gammes. Vous avez pu le constater, la marque se permet de proposer des TV allant de 55 à 85 pouces. Il vous faudra faire quelques concessions comme un contraste moins prononcé. Surtout, la réactivité du téléviseur est peut-être moins optimale que la concurrence. Toutefois, Samsung a su nous prouver le contraire.

Si vous êtes à la recherche d’une technologie d’affichage en particulier voici nos sélections :

Qu’est-ce que le Mini LED ?

Pour ses téléviseurs QLED, Samsung a choisi de faire confiance à la technologie Mini LED. Au sein de ses téléviseurs, le constructeur asiatique repousse toujours plus loin la technologie pour vous offrir des prestations de qualité. Concrètement, ce sont plusieurs milliers d’électrodes Mini LED qui sont placés sur la dalle afin de vous offrir tous les avantages cités plus haut. En effet, plus petits et plus nombreux que les LED classiques, ils permettent d’émettre plus de lumière. Vous aurez aussi droit à un HDR de haut niveau pour adapter la luminosité en fonction de la situation.

Quelle gamme de TV Samsung choisir ?

Comme vous avez pu le constater au cours de notre guide, le constructeur coréen propose plusieurs modèles au sein de son catalogue. Acheter un téléviseur Samsung, c’est d’abord faire un choix entre qualité, prix et lifestyle. La gamme des résolutions est très souvent qualitative, mais onéreuse. Voici un aperçu des catégories existantes :

Neo QLED

QLED

Crystal UHD

La firme asiatique propose aussi un volet nommé Lifestyle où les Smart TV, téléviseurs d’extérieurs et vidéo projecteurs se croisent. Vous y trouverez les références suivantes :

The Frame

The Serif

The Sero

The Terrace

The Premiere

Quel usage privilégier pour ma TV Samsung ?

La marque est l’un des meilleurs vendeurs de téléviseurs sur le marché. Il s’agit de l’une des références que l’on peut retrouver dans plusieurs de nos guides d’achat. Que ce soit pour un usage quotidien ou bien pour des situations plus spécifiques. Toutes les télévisions Samsung sont bonnes en mode cinéma ou bien même en gaming. Cerise sur le gâteau, des gammes comme The Frame sont aussi pensées pour habiller votre maison. Allumée ou éteinte, votre TV Samsung aura toujours une fonction.

