Où acheter le Chromecast avec Google TV au meilleur prix en 2021 ?

Google l’a enfin fait ! Son nouveau Chromecast s’accompagne dorénavant de Google TV et d’une télécommande pour naviguer dans l’interface. Vous souhaitez le trouver au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment ?

Google aura pris son temps pour lancer la nouvelle version de son Chromecast. Car oui, il fallait bien concurrencer le Fire TV d’Amazon et le Mi TV Stick de Xiaomi, alors voici le Chromecast avec Google TV. Un petit dongle HDMI qui reprend la formule introduite par le Chromecast en offrant la possibilité de diffuser des contenus sur sa TV depuis son téléphone, mais en y ajoutant une télécommande associée à l’interface Google TV.

Une fois que vous aurez votre Chromecast, il ne reste plus qu’à utiliser vos applications favorites. Et si vous avez la flemme de chercher, nous avons choisi pour vous les meilleures applications compatibles Chromecast.

Google Chromecast avec Google TV La référence

Le Chromecast avec Google TV propose un design plus épuré que ses prédécesseurs. Il prend dorénavant la forme d’un petit galet (de couleur blanche, rose ou bleue) avec un petit cordon HDMI qui dépasse. On trouve également un port USB-C pour l’alimenter. À l’image des autres Chromecast donc, il est pensé pour être branché et dissimulé derrière un téléviseur et ne plus jamais être délogé.

Comme la plupart des objets connectés de la firme de Mountain View, l’installation est très simple. Une fois connecté au téléviseur, le Chromecast demandera à quel réseau se connecter et pour gérer cela il faut bien évidemment installer l’application Google Home sur son smartphone/tablette. Il suffira ensuite de scanner le QR et c’est parti. Au cours de l’installation, il vous proposera même de pré-télécharger des services de streaming tels que Spotify, Netflix, Disney+ et bien d’autres.

Il est également possible de procéder à l’installation avec la télécommande livrée avec cette nouvelle version du Chromecast, mais c’est moins pratique. Elle trouve en revanche toute son utilité une fois que vous serez sur l’interface. Celle-ci, nommée Google TV, est basée sur Android TV. C’est clair et tout semble facile d’accès. À la manière d’Apple et Amazon, vous aurez accès à de nombreuses recommandations en vrac selon votre expérience utilisateur, de films, séries ou genres. Cela évite par exemple de démarrer l’application puis de rechercher le contenu souhaité pour le visionner.

La solution de Google n’est pas la plus performante face à la concurrence, mais offre une puissance suffisante pour afficher des contenus en 4K à 60 images par seconde, avec du HDR10+ et du Dolby Vision. Ce Chromecast est même compatible Dolby Atmos et DTS:X pour le son. Évidemment, Google Assistant est aussi de la partie pour contrôler votre TV à la voix.

N’hésitez pas à lire notre test du Chromecast avec Google TV pour en savoir plus.

Google Chromecast 3 L'alternative

Si votre budget est plus limité, le Chromecast 3 est toujours disponible pour une trentaine d’euros. S’il conserve un form factor similaire à celui de son petit frère, il est en revanche moins capable techniquement.

Sa résolution est en effet limitée au Full HD et Google TV est bien évidemment aux abonnés absents. Impossible aussi de jouer aux jeux Stadia (pour les deux du fond que ça intéresserait). Malgré tout, il n’est pas dénué d’intérêt, son petit prix en fait un bon candidat pour donner un coup de jeune à une télévision dénuée de fonctions connectées.

Afin de découvrir des alternatives au Google Chromecast avec Google TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2021.

