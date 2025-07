À quand les RTX 5000 SUPER ? Potentiellement (beaucoup) plus tôt qu’on ne le pensait

Pressenties au départ pour 2026, les nouvelles RTX 5000 SUPER pourraient finalement se matérialiser plus tôt que prévu. De nouvelles informations nous mettent désormais sur la piste d’un lancement dès la fin d’année.

Les actuelles RTX 5070 et 5080, pour illustration // Source : Frandroid

On le sait depuis un moment, Nvidia a beau tirer l’essentiel de ses revenus des GPUs pour serveurs, voués à l’IA (avec parfois le risque de réduire l’approvisionnement en modèles gaming), la firme travaille déjà à la commercialisation d’une première resucée de ses GeForce RTX 5000 « Blackwell » — lancées en début d’année.

Pressenties au départ pour le début d’année prochaine, avec l’éventualité d’une annonce au CES 2026, en janvier, les GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5080 SUPER pourraient au bout du compte arriver sur le marché dès cette fin d’année. Il serait donc, théoriquement, possible de les avoir pour Noël.

Nvidia quasi prêt à lancer trois premiers modèles « SUPER » ?

Cette information nous vient en l’occurrence du site spécialisé TweakTown, qui explique avoir appris de ses propres sources que ces trois modèles arriveraient bien pour les fêtes de fin d’année, ou en tout cas, dans le courant du quatrième trimestre 2025. Si cela se confirmait, il s’agirait alors du lancement le plus rapide effectué par Nvidia pour des modèles « SUPER », de mi-génération.

Sur le plan technique, ces nouvelles GeForce RTX 5000 « SUPER » devraient notamment miser sur plus de mémoire vidéo, mais aussi sur des fréquences de fonctionnement plus importantes.

TweakTown parle notamment d’un maximum de 24 Go de GDDR7 pour les modèles « SUPER » les plus haut de gamme, mais aussi d’un accroissement de 50% de la quantité de VRAM pour l’ensemble de ces nouveaux modèles. La RTX 5070 SUPER disposerait par ailleurs d’une petite augmentation du nombre de ses coeurs CUDA par rapport à la RTX 5070 « classique ».

Cette hausse de la quantité de VRAM bénéficierait en premier lieu au calcul de l’IA, dont on connaît effectivement la gourmandise en mémoire vidéo. On sait par ailleurs que la quantité somme toute restreinte de GDDR7 sur certains modèles Blackwell a été source de contrariété pour certains utilisateurs et, dans une certaine mesure aussi, pour la presse spécialisée.