AMD Radeon RX 8800 XT : les perfs d’une RTX 4080… mais en étant potentiellement plus économe

Une première fournée d’informations relatives aux performances des futures Radeon RX 8000, sous architecture RDNA 4, laissent entendre qu’AMD aurait toujours une génération de retard. Néanmoins, le niveau de performances développé resterait très avantageux… et l’efficacité énergétique serait au rendez-vous.

Les performances des futures Radeon RX 8800 sont (un peu) moins mystérieuses // Source : AMD

Attendues en début d’année prochaine, peu ou prou en même temps que les futures Nvidia GeForce RTX 5000 « Blackwell », les nouvelles Radeon RX 8000 sous architecture RDNA 4 pourraient développer, à consommation inférieure, des performances équivalentes à l’actuelle génération de cartes graphique Nvidia.

C’est en tout cas ce que laissent entendre deux sources, plutôt dignes de confiance, émanant du forum Chiphell. Elles nous indiquent en premier lieu que la future Radeon RX 8800 XT (dont le nom n’est pas confirmé à ce stade) serait bien équipé d’un GPU Navi-48. Et en l’occurrence, ce dernier serait en mesure de développer des performances équivalentes à celles d’une RTX 4080, que ce soit en ray tracing ou en rastérisation classique.

Vers une consommation mieux maîtrisée chez AMD ?

Toujours selon les mêmes informateurs, la Radeon RX 8800 XT parviendrait à afficher 45% de performances en plus face à la RX 7900 XTX (haut de gamme de l’actuel catalogue RDNA 3), le tout en ray tracing, sur le remake de Resident Evil 4. Elle serait également en mesure de consommer 25% d’énergie en moins… ce qui nous mènerait à un TGP avoisinant les 270 W.

Si cette estimation s’avère correcte, AMD frapperait fort sur le terrain de la maîtrise énergétique, car pour comparaison, l’actuelle Radeon RX 7900 XTX consomme environ 360 W, contre près de 305 W pour la GeForce RTX 4080.

Source : Chiphell

Pour le reste, la Radeon RX 8800 XT et son GPU Navi-48 regrouperaient 4 096 coeurs et jusqu’à 16 Go de mémoire vive en GDDR6. On apprend en outre que la puce Navi-44 serait pour sa part employée sur les futures Radeon RX 8600, ainsi que sur certaines déclinaisons mobiles de la gamme, vouées cette fois aux PC portables. En tout, AMD miserait dans l’immédiat sur trois modèles RDNA 4 de bureau, et leur production serait sur le point de débuter.

Selon plusieurs rumeurs concordantes, la firme aurait en effet prévu un début de production en masse de ses nouveaux GPUs pour la mi-décembre. Ce créneau serait effectivement idéal pour préparer une commercialisation courant janvier.