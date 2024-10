Nvidia GeForce RTX 50 : puissance, prix, date de sortie… tout ce qu’on sait sur les prochaines cartes graphiques de Nvidia

C’est début 2025 que Nvidia devrait dévoiler ses prochaines cartes graphiques GeForce RTX 50 exploitant l’architecture Blackwell. Voici tout ce que nous savons sur ces futurs GPU qui s’annoncent déjà comme des monstres de puissance.

La prochaine génération de cartes graphiques Nvidia est attendue au tournant après une architecture Ada Lovelave très appréciée des joueurs, même si bien trop onéreuse sur le segment haut de gamme. Nvidia devrait lancer en premier ses GPU les plus puissants avant d’aborder le milieu et l’entrée de gamme.

Nvidia étant désormais l’une des entreprises les plus cotées en bourse, ses produits font l’objet de nombreuses fuites et rumeurs, dont certaines désormais très fiables. Nous avons réuni les plus sérieuses d’entre elles dans ce dossier pour avoir un aperçu de ce que proposera la génération Blackwell en 2025.

GeForce RTX 50 : quelles fiches techniques pour quelle puissance ?

Les spécifications techniques des prochaines GeForce RTX 5000 ont largement fuité ces derniers mois, précisément pour les RTX 5090 et RTX 5080. Les deux cartes graphiques haut de gamme devraient ouvrir le bal en 2025 avec plusieurs avancées techniques à noter.

On peut, sans trop se tromper, estimer que toutes les cartes de cette génération utiliseront de la mémoire GDDR7 ultra-rapide, doublant quasiment la bande passante sur une même largeur de bus.

La RTX 5090 devrait ainsi proposer 21760 cœurs CUDA, couplés à 32 Go de mémoire GDDR7 cadencé à 28 Gbps sur un bus de 512-bit. Le GPU atteindrait une bande passante record de 1792 Go/s, du jamais vu sur un GPU grand public. Il consommerait alors 600W, contre 450W pour la RTX 4090.

La « petite sœur » RTX 5080 ne proposerait que la moitié du nombre de cœurs CUDA (10 752) avec seulement 16 Go de mémoire GDDR7. Certaines fuites évoquent une vitesse légèrement supérieure (32 Gbps) sur un bus à 256-bit, amenant la bande passante à 1 To/s. Son TGP annoncé passerait à 400, 80W de plus que la RTX 4080. Une version en 24 Go serait aussi en projet, grâce à des modules, mémoires GDDR7 de 3 go.

Ces deux cartes graphiques sont tournées vers le jeu en 4K et le ray tracing, mais aussi vers des charges de travail IA et de créativité. Nous ne connaissons pas encore le détail de leurs cœurs Tensor et RT à cet égard, mais on imagine qu’ils seront en nette augmentation.

D’autres cartes graphiques pourraient voir le jour sans que nous ayons beaucoup d’informations sur leur fiche technique. Une RTX 5070 pourrait être annoncée en même temps que les deux premières, avec 12 Go de mémoire vidéo sur un bus 192-bit et un TGP de 250W.

Il est aussi possible qu’on voit une RTX 5070 Ti, mais aussi les très attendues 5060 et 5060 Ti sur l’entrée / milieu de gamme. Ce sont généralement les GPU les plus vendus chaque génération : les RTX 3060 et 4060 / Ti sont les quatre cartes graphiques qui occupent 4 des 5 premières places des cartes graphiques les plus utilisées sur Steam.

NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Nombre de SMs 170 84 128 76 Coeurs CUDA 21760 10752 16384 9728 Fréquence d’horloge TBA TBA 2520 MHz 2505 MHz Mémoire 32 GB GDDR7 16 GB GDDR7 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X Bus mémoire 512-bit 256-bit 384-bit 256-bit Vitesse mémoire 28 Gbps 32 Gbps 21 Gbps 23 Gbps Bande passante mémoire 1792 Go/s 1024 Go/s 1008 Go/s 736 Go/s TGP 600W 400W 450W 320W Connectique 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16

RTX 50 : une offre connectique de dernière génération

Nvidia devrait enfin embrasser la bande passante supplémentaire de la norme PCIe 5.0 sur les cartes mères sorties ces dernières années. Les GPU resteront toutefois compatibles avec l’interface PCIe 4.0 et la différence de performances entre les deux devrait être minimale comme ce fut le cas avec les RTX 4000.

Sur la connectique en elle-même, Blackwell devrait être pleinement compatible avec le DisplayPort 2.1a en UHBR20 (Ultra-High Bit Rate), soit 80Gbps. Le HDMI 2.1 sera logiquement supporté.

Enfin, la connexion à l’alimentation devrait se faire via un connecteur à 16 pins 12V-2×6, l’évolution du décrié 12VHPWR présent sur les RTX 40. Une version 12 pins de ce connecteur avait été discrètement implémentée sur les modèles milieu et haut de gamme pour prévenir de tout risque de surchauffe.

Quelles technologies et fonctionnalités pour les RTX 50 ?

Selon les informations du site Wccftech, Nvidia préparerait plusieurs annonces de « technologies d’IA de nouvelle génération pour les joueurs », qualifiées même de « surprise majeure ».

On imagine que le DLSS passera en version 4.0 avec l’arrivée de nouvelles technologies pour améliorer à la fois la qualité d’images de nos jeux et leurs performances. Le ray reconstruction du DLSS 3.5 permettait un meilleur rendu du ray tracing, avec des gains de performance à la clé.

Une nouvelle génération de cœurs ray tracing, mais aussi coeurs Tensor, devraient être de la partie pour accélérer le rendu des jeux en ray et path tracing, mais aussi les applicatifs liés à l’IA.

Nvidia pourrait aller plus loin en s’aidant de l’IA pour « générer des textures et des objets » encore plus fidèles, comme l’a évoqué Jensen Huang au Computex 2024. On reste ici dans le domaine de la supposition tandis que rien n’a filtré sur les technologies logicielles qui seront dévoilées en même temps que les cartes graphiques en janvier 2025.

Enfin, il est quasi certains que l’application Nvidia App sortira de son statut bêta à l’occasion de ce lancement. Ce nouveau panneau de contrôle devrait remplacer définitivement GeForce Experience d’ici à la fin de l’année 2024 pour un lancement officiel début 2025.

Quel tarif pour les GeForce RTX 50 ?

Il est à l’heure actuelle très compliqué d’estimer les prix de ces futures cartes graphiques. Dans cet exercice de pure spéculation et selon les dernières rumeurs relayées par la chaine YouTube Moore’s Law Is Dead, la RTX 5090 pourrait dépasser la barre des 2000 dollars (minimum 2400 euros), la RTX 5080 à minimum 1200 dollars (1450 euros) et la RTX 5070 entre 600 et 800 dollars (minimum 720 euros).

C’est donc la RTX 5090 qui prendrait le large niveau prix alors qu’on peut s’attendre à un modèle intermédiaire, une évolution plus musclée de la RTX 5080. On prend cependant ces chiffres avec de grosses pincettes, en espérant que cette inflation des tarifs ne se confirme pas.

Nvidia a confirmé sa présence au CES 2025 de Las Vegas pour une conférence le lundi 6 janvier, la veille de l’ouverture du salon. On s’attend à une présentation complète de cette nouvelle architecture GPU grand public basée sur Blackwell, des différents modèles, technologies et enfin, prix.

Selon les dernières rumeurs issues des forums Board Channels, les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 devraient être lancés en janvier 2025 alors que les RTX 5070 Ti et 5070 seraient prévues pour février. Les futures RTX 5060 Ti et RTX 5060 seraient enfin lancées en mars.