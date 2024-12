RTX 5070 et 5070 Ti : voici la fiche technique des cartes graphiques, il ne manque plus que les prix

De nouvelles informations assez détaillées viennent d’émerger concernant les prochaines cartes graphiques de milieu de gamme de Nvidia. Selon le leaker réputé Kopite, qui avait déjà correctement prédit les spécifications des cartes graphiques précédentes de la société, les RTX 5070 Ti et 5070 s’annoncent avec des caractéristiques prometteuses.

Selon une publication du leaker sur X, la RTX 5070 Ti embarquerait le die GB203-300-A1, similaire à celui de la RTX 5080. Elle disposerait de 8960 cœurs CUDA, soit une augmentation de 16 % par rapport à la RTX 4070 Ti. La mémoire passerait à 16 Go de GDDR7 sur un bus 256 bits, avec une bande passante estimée à 896 Go/s grâce à une vitesse de 28 Gbps. Sa consommation atteindrait 300W, soit 15W de plus que son prédécesseur.

Du côté de la RTX 5070, Nvidia opterait pour le die GB205-300-A1, une puce plus modeste. Elle embarquerait 6144 cœurs CUDA, un chiffre légèrement supérieur à la RTX 4070, et 12 Go de mémoire GDDR7 sur un bus 192 bits offrant 672 Go/s de bande passante. Sa consommation grimperait à 250W, une hausse significative de 25 % par rapport à la génération précédente.

Les RTX 5070 s’annoncent plus puissantes, mais aussi plus gourmandes en énergie

Ces spécifications rapprochent considérablement la RTX 5070 Ti de la RTX 5080, malgré une différence de 20 % en nombre de cœurs. Cette proximité pourrait influencer le positionnement tarifaire, traditionnellement très espacé entre ces deux modèles.

Samsung devrait débuter la production en masse de sa mémoire GDDR7 24 Gb début 2025, ouvrant la voie à de potentielles versions « Super » avec des capacités mémoire accrues de 50 %. Toutefois, en l’absence de concurrence sérieuse d’AMD et Intel sur le haut de gamme, Nvidia n’est certainement pas pressé.

La présentation officielle de ces cartes est attendue lors du CES le mois prochain, avec une commercialisation prévue au premier trimestre 2025. Les prix n’ont pas encore fuité, mais il est peu probable que Nvidia baisse ses tarifs par rapport à la génération précédente.