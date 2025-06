Le récent Google Pixel 9a se retrouve dans un pack avec plus de 150 € de réduction chez la Fnac et Darty

Le Google Pixel 9a est l’actuel représentant du milieu de gamme dans le catalogue de l’entreprise. Un smartphone vraiment efficace qui a été lancé à 549 euros, mais que la Fnac et Darty ont inclus dans un pack, aux côtés d’un chargeur 45 W, proposé à 399 euros grâce à un bonus reprise.

Google Pixel 9a

Google a tout récemment levé le voile sur son nouveau smartphone milieu de gamme, à savoir le Google Pixel 9a. Une version allégée des modèles plus haut de gamme de sa série, mais avec quelques petites nouveautés au niveau du design. Le Pixel 9a bénéficie bien sûr des fonctionnalités IA du géant américain, et même d’une autonomie bien plus satisfaisante. Bref, un smartphone qui ne manque pas d’arguments, et que l’on trouve en ce moment à un prix bien inférieur à celui de son lancement.

Les bons points du Google Pixel 9a

Une dalle bien lumineuse

Les fonctions IA de Gemini bien intégrées

Une autonomie plus généreuse qu’avant

Lancé à 549 euros, le Google Pixel 9a (128 Go) se retrouve dans un pack avec un chargeur 45 W et affiché à 499 euros à la Fnac et chez Darty. Mais grâce à un bonus reprise de 100 euros, cet ensemble peut vous revenir à 399 euros. Attention, si vous effectuez cette reprise en magasin, ce bonus de 100 euros est valable jusqu’au 15 juin 2025. Mais si vous la faites en ligne, le bonus est alors valable jusqu’au 29 juin 2025.

Un design étonnant et un meilleur écran

Le Google Pixel 9a est le smartphone du changement, pour la firme de Mountain View. Alors que cette dernière nous avait habitués à un module photo horizontal assez imposant au dos de ses smartphones, le Pixel 9a se contente ici d’une petite pilule plus épurée. Et on valide clairement ce changement. On apprécie bien moins le cadre noir assez épais qui entoure l’écran, ainsi que le simple Gorilla Glass 3 qui le protège… Au moins, le smartphone est certifié IP68, donc résistant à l’eau et à la poussière.

Dans l’ensemble, le Google Pixel 9a offre une prise en main très confortable, notamment grâce à l’arrondi des arêtes du cadre. Côté écran, ce modèle gagne 0,2 pouce comparé au Pixel 8a et intègre donc une dalle de 6,3 pouces, qui est en plus pOled avec une définition Full HD+. Elle n’est en revanche pas LTPO, mais propose tout de même un taux de rafraîchissement adaptatif entre 60 et 120 Hz. Mention spéciale pour la luminosité exceptionnelle de cet écran, capable de monter jusqu’à 2 428 nits en HDR.

L’IA toujours au rendez-vous

Dans les entrailles du Google Pixel 9a, se niche une puce Tensor G4, que l’on retrouve aussi dans les Pixel 9 et 9 Pro. Un très bon choix de la marque, qui avait misé sur une version amoindrie du Tensor G3 pour son Pixel 8a. Même si le Tensor G4 du Pixel 9a a moins de RAM que sur les versions plus puissantes, le SoC se montre toujours aussi efficace et n’occasionne aucun ralentissement en usage classique. C’est seulement lorsqu’il est poussé dans ses retranchements qu’il va montrer ses limites, notamment avec du jeu un peu trop gourmand en ressources.

Côté logiciel, le Pixel 9a a forcément droit à Android 15, à la fameuse Pixel Experience et à tout l’attirail Gemini. Les fonctions d’intelligence artificielle sont ainsi rendez-vous et très bien intégrées. Bon point aussi pour les sept ans de mises à jour garanties. Sur le plan de la photo, le Pixel 9a fait moins bien que son prédécesseur avec son capteur principal de 48 Mpx, contre 64 Mpx sur le Pixel 8a. Heureusement, les clichés capturés avec sont très bons, et on profite évidemment des algorithmes et de l’IA pour optimiser chaque rendu. Enfin, côté autonomie, le Pixel 9a renferme une grosse batterie de 5 100 mAh. En usage polyvalent, on peut sans souci dépasser la journée d’utilisation. Enfin un Pixel « a » vraiment endurant !

