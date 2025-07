Ce SSD spécial Xbox Series X et S de 2 To s’affiche enfin au prix d’un NVMe classique après plus de 30 % de remise

Le WD_Black C50 2 To est un SSD au format spécial, uniquement dédié à la Xbox Series, que ce soit le modèle X ou S. Pour une fois, on le retrouve à un prix décent puisqu’il passe de 274,99 euros à 188,38 euros sur PC Componentes.

Carte d’extension WD_Black C50 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Quand les Xbox Series sont sorties en novembre 2020, elles profitaient de 1 To de stockage pour la Xbox Series X et 512 Go pour la Xbox Series S. Des espaces dans lesquels on peut se sentir à l’étroit aujourd’hui, surtout avec ce que propose la console et le Game Pass. Si vous en avez marre de devoir désinstaller des jeux pour en installer d’autres, le WD_Black C50 2 To est une sacrée aubaine, puisqu’il bénéficie de 86,61 euros de réduction.

Les points forts du WD_Black C50 2 To

Son installation rapide et facile dans le port dédié

L’espace de stockage de 2 To est largement suffisant

À l’usage, pas de différence avec le stockage interne

Normalement, le SSD de 2 To par WD_Black, modèle C50 pour Xbox Series coûte 274,99 euros. Mais sur PC Componentes, vous le retrouvez en ce moment à 188,38 euros.

Une carte mémoire nouvelle génération

Le SSD WD_Black C50 2 To est une sorte de grosse carte mémoire qui a son port dédié à l’arrière de la console Xbox Series, X et S, le Storage Expansion, qui témoigne que Microsoft avait bien prévu son coup dès le départ. D’ailleurs, au début, seule la marque Seagate proposait des SSD compatibles. Mais depuis, SanDisk avec ses WD_Black est entré dans la danse et propose un produit similaire, plus léger et tout aussi efficace.

SanDisk a bien fait les choses avec un revêtement en aluminium qui sert à bien disperser la chaleur. Son installation est simple : console éteinte, vous glissez le C50 dans le Storage Expansion et c’est terminé. Quand vous rallumez la console, le stockage est immédiatement pris en charge, vous pouvez déplacer des jeux du stockage interne vers le C50 en deux clics, choisir la destination d’installation par défaut : c’est très intuitif.

Aucune différence avec le stockage interne

Cette carte mémoire/SSD au format propriétaire fonctionne exactement comme le stockage interne de la Xbox Series. Ainsi, vous bénéficiez des fonctions classiques, comme le fameux Quick Resume qui permet de reprendre un jeu précisément là où vous l’avez quitté, sans temps de chargement ni passage par la case Menu Principal.

Même les transferts d’un espace de stockage à l’autre sont rapides. Dans notre test, nous avons déplacé les 53,6 Go de A Plague Tale : Requiem en seulement 1 minute et 23 secondes, dans le sens Xbox Series vers C50. Dans le sens inverse, c’est un tout petit peu plus long. Mais dans l’ensemble, les performances restent au-dessus de celles proposées par le Seagate.

Vous pouvez en apprendre plus sur ce SSD en lisant notre test du WD_Black C50 2 To.

