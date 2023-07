Test de la carte WD_Black C50 pour Xbox Series : le To moins cher

Nous avons testé la WD_Black C50 de Western Digital, une carte d'extension de stockage pour Xbox Series X et Series S. Voici nos résultats.

Les choix réalisés par Sony et Microsoft sur cette génération de consoles sont très intéressants. Des différences, il y en a beaucoup, mais l’une d’elles est particulièrement marquante : le choix du stockage supplémentaire. PS5 comme Xbox Series X (et désormais Series S) sont livrées avec 1 To de stockage interne théorique (moins en comptant le poids de l’OS), mais l’extension se fait différemment.

Du côté de chez Sony, on se repose sur un standard : il est possible de changer facilement le SSD NVMe au format M.2 de la PS5. Microsoft en revanche n’a pas envisagé une telle possibilité et repose sur des cartes d’extension de mémoire, comme à la vieille époque des cartes mémoires de quelques Mo des premières PlayStation. C’est plus simple à l’usage, cela permet d’en profiter sur plusieurs consoles en simultané, mais c’est particulièrement coûteux sachant que Seagate était quasi seul sur le marché. Heureusement, Western Digital vient donner un coup de frais au secteur.

Nous avons eu l’occasion de tester la WD_Black C50, une nouvelle carte d’extension pour Xbox commercialisée par Western Digital en deux versions : 512 Go pour 105 euros ou 1 To pour 165 euros. À titre de comparaison, celle de Seagate a été lancée à 250 euros et se trouve actuellement à 220 euros. Un SSD M.2 de 1 To compatible PS5 revient pour sa part à une centaine d’euros et la concurrence tire les prix vers le bas.

Caractéristiques techniques de la WD_Black C50

Capacité : 1 To ou 512 Go

Connecteur : Propriétaire (Xbox Expansion Slot)

Dimensions : 55,6 x 31,6 x 7,7 mm

Poids : 25 g

Température de fonctionnement : -5 °C à 55 °C

Compatibilité : Xbox Series X et Xbox Series S

Ce test a été réalisé avec une carte d’extension WD_Black C50 qui nous a été offerte par Western Digital.

Un design pratique avant tout

Avec ses rainures très industrielles et sa typographie que l’on peut associer à celle de l’armée US dans certains films, la carte C50 de WD_Black semble au premier regard moins raffinée que la Seagate, mais plus apte à encaisser des coups. Et pour cause puisqu’elle est pensée pour être transportée. Preuve en est son petit passant permettant de la glisser par exemple dans un porte-clés afin de toujours l’avoir sous la main.

L’idée n’est pas forcément brillante pour autant. Cet orifice se trouve du côté de la carte, et non du capuchon (logique, il vaut mieux perdre ce dernier que nos données), ce qui oblige donc de laisser nos clés accrochées derrière la console lorsqu’on l’utilise. Ce n’est pas des plus pratique, mais avec un petit mousqueton ou une chainette dédiée, on peut en faire quelque chose.

La puce NAND est pour sa part bien protégée derrière ce format propriétaire en aluminium qui peut également faire office de radiateur pour dissiper la chaleur émise par le SSD lui-même. Ce format n’est par ailleurs pas symétrique, ce qui empêche de l’utiliser dans les deux sens, mais il bloque directement lorsqu’on essaye de l’insérer dans le mauvais sens et s’insère sans la moindre résistance dans le cas contraire. Impossible donc de faire trois essais, comme avec un câble USB-A.

Carte WD_Black C50 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une fois branchée derrière votre console, dans le port marqué « Storage Expansion », la carte dépasse assez distinctement (un peu plus de 2 cm). C’est assez peu esthétique si l’arrière de votre console est visible, mais cela conserve l’avantage de rendre la carte facile à retirer après usage.

Un usage simplissime

Tout comme la carte de Seagate, l’usage de cette carte d’extension est enfantine. Il suffit de la brancher pour qu’elle soit reconnue par votre Xbox. Cette dernière vous demandera alors si vous souhaitez utiliser votre carte pour une console ou plusieurs.

Une notification vous indique alors qu’un nouveau stockage est disponible. Vous vous rendrez alors compte que l’espace disponible est légèrement moins grand que promis : 919,9 Go très précisément. C’est rigoureusement identique à la carte Seagate, on peut donc supposer que c’est un espace système fixe imposé par le système de fichiers de la Xbox.

Depuis le menu de la Xbox, quelques clics suffisent à déplacer ou copier un jeu depuis le SSD de la console à la carte d’extension ou vice-versa.

Précisons que lors de nos nombreuses manipulations, nous n’avons rencontré aucun bug, contrairement à notre test de la carte Seagate.

Performances : de bonnes vitesses de transfert

Du côté des performances, la WD_Black C50 reste sur le même ordre de grandeur que sa concurrente, et c’est excellent. Déplacer A Plague Tale : Requiem ainsi que toutes ses données (53,6 Go) de ma Xbox Series X à la carte mémoire a pris 1 minute et 23 secondes. Pour It Takes Two (44,9 Go), un peu moins d’une minute et 10 secondes. Ici, la vitesse de transfert est stable : 6 Gbit/s.

Notez que lorsque vous déplacez un jeu depuis la console, elle libère les données liées à l’exécutable, mais crée une copie de la sauvegarde. Vous retrouverez donc cette dernière à la fois sur votre console et votre carte mémoire.

Lors du transfert d’un jeu, celui-ci vient également avec tous ses DLC installés. Pas de mauvaises surprises à ce niveau donc.

Des vitesses variables

Dans le cas d’une copie et non d’un déplacement, la vitesse de transfert peut légèrement varier, sans que cela change l’ordre de grandeur du tout au tout. Avec une vitesse oscillant entre 5,5 et 5,9 Gbit/s, j’ai chronométré 2 à 3 secondes de plus, aussi bien pour le titre d’Asobo que pour le chef-d’œuvre d’Hazelight.

Par ailleurs, dans le sens inverse (de la WD_Black C50 à la Xbox), la vitesse de transfert est restée constante, mais moins rapide : 4 Gbit/s seulement. Logiquement, on obtient donc des temps de chargement qui sont 33 % plus longs environ. Pour reprendre nos deux exemples ci-dessus, A Plague Tale a pris 1 minute et 58 secondes dans ce sens et It Takes Two 1 minute et 42 secondes.

Dans l’ensemble, cela reste donc de très bons résultats qui prouvent que le choix de Microsoft n’est pas mauvais. Copier des jeux sur un SSD externe prend plus de temps, et il n’est pas possible de lancer les jeux directement de la sorte.

Ici, les jeux stockés sur la WD_Black C50 peuvent être utilisés comme s’ils étaient installés sur le SSD de la Xbox. Toutes les fonctions sont compatibles, y compris le Quick Resume. Les temps de chargement au lancement d’un jeu peuvent être légèrement plus longs (l’histoire de quelques secondes), mais cela reste tout de même acceptable.

Prix et disponibilités de la carte WD_Black C50

Pour le moment, la carte d’extension WD_Black C50 est disponible uniquement sur le site de Western Digital. Elle coûte 104,99 euros pour 512 Go de stockage ou 164,99 euros pour 1 To.