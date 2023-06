Xbox Showcase : Microsoft expose sa nouvelle Series S et une avalanche de nouveaux titres

Lors du récent Xbox Showcase, Microsoft a dévoilé une nouvelle version de la Xbox Series S, le très attendu RPG Starfield et une variété de nouveaux titres. Keanu Reeves a présenté le DLC pour Cyberpunk 2077, et Capcom ainsi que Massive Entertainment ont respectivement annoncé Kunitsu-Gami Path of the Goddess et un jeu Star Wars en monde ouvert pour 2024.

Le dernier Xbox Showcase fut un grand moment pour les gamers du monde entier. Microsoft a sorti l’artillerie lourde en dévoilant de nombreuses nouveautés dont une version revue et améliorée de la Xbox Series S, un RPG très attendu et une série de titres inédits. Voici les points forts de cet événement incontournable.

Xbox Series S : une nouvelle version à l’horizon

La Xbox Series S, la console la plus abordable de Microsoft, connaîtra une mise à niveau importante avec une version flambant neuve.

Alors que le hardware demeure identique, cette nouvelle itération offrira une capacité de stockage interne de 1 To.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Avec sa robe noire éclatante, cette console promet d’attirer l’œil. Bien que sa disponibilité soit annoncée pour septembre, le prix reste encore un mystère.

Starfield : un RPG prometteur

Les amateurs de RPG et de science-fiction ont eu un aperçu de Starfield, prévu pour sortir dans moins de trois mois.

There are over 1000 planets out there, just waiting for you to visit. 🪐 #Starfield pic.twitter.com/nvpYGoUCtI — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 11, 2023

Avec ses cinq arbres de compétences, un système de personnalisation approfondi, une galaxie massive à explorer — incluant des systèmes solaires et une myriade de planètes — ainsi qu’un univers riche de plus de 1000 mondes, chaque débordant de sa propre faune et flore, Starfield promet une expérience de jeu sans précédent.

Set up your home amongst the stars. 🔧 Assign Crew and Companions

🔧 Set up Extractors to harvest resources

🔧 Establish cargo links to move resources between outposts

🔧 Add crafting and research stations#Starfield pic.twitter.com/A67JsnC700 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 11, 2023

Les premières images de gameplay ont été dévoilées, alimentant encore plus l’excitation autour de ce titre.

Space combat is a dance between your piloting skills and power allocation. #Starfield pic.twitter.com/Bw2t5vUz0d — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) June 11, 2023

Une liste impressionnante de nouveaux titres

Microsoft ne s’est pas arrêté là. Plusieurs nouveaux titres ont été annoncés, notamment Microsoft Flight Simulator 2024 pour PC et Xbox Series X/S, ainsi que Clockwork Revolution, un titre fortement inspiré de la saga Bioshock.

L’attrait des jeux de rôle japonais (J-RPG) n’est pas en reste avec Metaphor : ReFantazio, un nouveau J-RPG « animé » prévu pour 2024. Et les fans de gestion de villes seront ravis d’apprendre qu’un trailer pour Cities: Skylines II a été dévoilé, avec une date de sortie prévue pour le 24 octobre 2023 sur PC et Xbox Series.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Keanu Reeves en personne a présenté le DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077, introduisant la nouvelle mission de V. Il sortira le 16 septembre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Et ce n’est pas tout. Still Wakes the Deep, un titre énigmatique, sortira en 2024, tandis que Persona 5 Tactica sera lancé le 17 novembre 2023. Des contenus pour Overwatch 2 ont également été annoncés, ainsi que Forza Motorsport, qui sortira le 10 octobre 2023.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Enfin, Capcom a profité du showcase pour présenter sa dernière création fantastique : Kunitsu-Gami Path of the Goddess. Massive Entertainment, une division d’Ubisoft, a annoncé un jeu Star Wars en monde ouvert prévu pour 2024 sur Xbox Series X/S. Et bien sûr, il y a eu des nouvelles de Fable et de plusieurs autres jeux.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !