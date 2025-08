Le TV OLED Samsung TQ65S90D de 2024 perd plus de 50 % de son prix grâce à l’arrivée du nouveau modèle

La série OLED S90D de 2024 a beau avoir été remplacée par la nouvelle gamme S90F, elle n’a pourtant rien perdu de son intérêt. Le modèle TQ65S90D reste par exemple plus que recommandable, surtout quand il est affiché à 1 149 euros au lieu de 2 796 euros chez Ubaldi.

Parmi les nouvelles gammes de TV 2025 dévoilées par Samsung, on compte la série S90F, dont nous avons d’ailleurs testé l’un des modèles. Celle-ci est ainsi venue remplacer la gamme S90D, mais cette dernière est toujours aussi intéressante puisqu’elle comporte des téléviseurs OLED offrant de multiples compatibilités et même des ports HDMI 2.1 pour les gamers. Ils sont surtout moins chers que leurs successeurs. Par exemple, le TQ65S90D coûte actuellement moins de 1 200 euros grâce à une belle baisse de prix, alors que le TQ65S90F dépasse les 2 300 euros.

Les points essentiels du TV Samsung TQ65S90D

Une dalle OLED 4K de 65 pouces + 100 Hz

Compatible HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Quatre ports HDMI 2.1 compatibles 4K@144 Hz

Au lieu de 2 796 euros, le TV OLED Samsung TQ65S90D est aujourd’hui disponible en promotion à 1 149 euros chez Ubaldi. Et en prime, vous pourrez recevoir un bon d’achat de 110 euros.

Un grand écran OLED qui flatte la rétine

Le TV Samsung TQ65S90D affiche un design élégant, avec son cadre fin et ses bordures quasi invisibles. On profite donc davantage de son grand écran OLED 4K de 65 pouces, qui offre évidemment des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs bien chaleureuses. Et pour ne rien gâcher, ce téléviseur supporte aussi les formats HDR10+ et HLG ; le Dolby Vision n’est en revanche pas de la partie, mais venant de Samsung, ce n’est pas surprenant.

Le TV embarque par ailleurs le processeur NQ4 AI Gen2, qui se charge de l’upscaling des contenus jusqu’en 4K et de l’optimisation de chaque image. Notez aussi que le modèle dispose d’un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, soit l’assurance d’une bonne fluidité. Côté audio, la fonctionnalité Q-Symphony est présente pour synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux du TV, tandis que l’OTS Lite permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran. N’oublions pas la compatibilité avec le Dolby Atmos sans-fil ; on peut donc profiter d’un son immersif sans câble HDMI, mais grâce au Wi-Fi.

Les gamers, c’est pour vous

Si le TQ65S90D est idéal pour les films et les séries, il l’est tout autant pour le gaming. Et ce, grâce à ses quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent bien sûr la 4K@120Hz sur les consoles next-gen, et même la 4K@144Hz sur PC grâce à la fonction Motion Xcelerator. En bref, la fluidité sera de mise. Les technologies d’optimisation pour les jeux, à savoir le VRR (Variable Refresh Rate), qui limite les déchirements d’image, et l’ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit la latence, sont aussi présentes.

Enfin, Samsung oblige, le TV est animé par le système Tizen, qui donne accès à toutes les plateformes de streaming phares, au Gaming Hub de la marque et même à un hub SmartThings pour contrôler des objets connectés compatibles sans passer par une passerelle externe.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de Samsung.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.