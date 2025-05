Ce geant TV OLED LG de 77 pouces perd une bonne partie de son prix grâce à cette offre

Un monstre d’immersion, taillé pour le cinéma maison. Le LG OLED77B46LA, c’est 77 pouces de pixels organiques, dopés à l’IA, prêts à faire fondre les néons de Blade Runner dans votre salon. Et aujourd’hui pour 1 585 euros au lieu de 2 199 euros.

Il y a des téléviseurs qui montrent les choses, et d’autres qui les transforment. Le LG OLED77B46LA est dans la deuxième catégorie. Avec 77 pouces de diagonale OLED, c’est plus qu’un écran : c’est un mur d’émotions, sans rétroéclairage, sans fuite de lumière, sans compromis. Chaque pixel émet sa propre lumière. Le noir est noir, le contraste est infini, et les couleurs explosent sans virer fluo. C’est du haut de gamme, mais sans prétention. Juste de la précision, de la cohérence, et cette fluidité typique du 120 Hz qui rend tout plus net, plus immédiat. PC Componentes fait une offre intéressante aujourd’hui avec une grosse ristourne de plus de 600 euros.

Quelques mots sur ce LG OLED77B46LA

Une énorme dalle OLED 4K de 77 pouces avec Dolby Vision

Du Dolby Atmos pour le son

WebOS 24 & ThinQ AI

Au lieu de 2 199 euros sur le site officiel, le LG OLED77B46LA est aujourd’hui disponible en promotion à 1585 euros sur PC Componentes.

Un TV qui sait tout faire

Côté système, on est sur WebOS 24 appuyé par le puissant processeur α8, toujours aussi réactif et bien pensé. Les apps de streaming sont là, à jour, sans lag. Prime Video, Netflix, Apple TV+ et tous les autres seront aussi présent. Et si besoin, Google Assistant et Alexa sont directement intégrés. Pas besoin de sortir le téléphone : la télé écoute, comprend, et exécute.

La connectique est propre aussi : HDMI 2.1, eARC, ports USB, Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 5. De quoi brancher une barre de son, une console, ou streamer sans fil. Tout est là, bien rangé. Et avec la compatibilité NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync, et le VRR, les gamers ne sont pas oubliés : pas de tearing, pas de lag et un temps de réponse de 0,1 ms.

Et comme toujours avec LG, la calibration d’usine est sérieuse. Pas besoin de passer deux heures dans les menus. On allume, on règle la luminosité, et c’est parti. Même en plein jour, l’image reste lisible. Et le soir, le OLED fait sa magie.

Le pouvoir de l’OLED combiné aux Dolby Vision et Atmos

Chaque pixel ici s’allume tout seul. C’est ça, l’OLED. Pas de rétroéclairage qui bave, pas de noir qui vire gris. Le contraste est infini, les couleurs tombent juste, et la 4K s’exprime pleinement, sans artefact ni agressivité.

Et pour ne rien gâcher, le combo Dolby Vision + Dolby Atmos vient poser une vraie signature cinéma : l’image est calibrée scène par scène, les détails restent nets même dans les ombres, et le son s’ouvre en hauteur, en largeur, en profondeur.

Une bagnole qui déboule à l’écran ? Vous l’entendez venir de la gauche, vous la sentez passer dans le dos. Tout ça sans devoir rajouter une barre de son dès le départ. L’expérience est cohérente, spatialisée, bien au-dessus de la moyenne.

