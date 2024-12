Ce TV QLED TCL géant de 85 pouces peut vous revenir à moins de 1 000 € grâce à cette offre

Les très grands téléviseurs, qui dépassent les 75 pouces, sont bien souvent très (trop) onéreux et dépassent les 1 000 euros. Des exceptions existent, heureusement. Par exemple, le TV QLED TCL 85C69B, un modèle de 85 pouces, donc, peut en ce moment vous revenir à 990 euros au lieu de 1 090 euros chez Boulanger grâce à une ODR.

Le TV QLED TCL 85C69B. // Source : Boulanger

Vous pensiez qu’il fallait obligatoirement lâcher plus de 1 000 euros pour enfin profiter d’un colossal TV QLED de 85 pouces, qui cumule en plus les compatibilités ? Détrompez-vous. Dans le catalogue de TCL, il est par exemple possible de trouver des téléviseurs géants bien équipés dont le prix n’est pas trop rédhibitoire. C’est notamment le cas du modèle TCL 85C69B, que l’on trouve en ce moment à moins de 1 000 euros.

Les points forts du TV TCL 85C69B

Une énorme dalle QLED Pro de 85 pouces

Compatible Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+

Des ports HDMI 2.1

D’abord affiché à 1 099 euros, le TV QLED TCL 85C69B peut aujourd’hui vous revenir à 990 euros chez Boulanger grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 décembre 2024.

Une image riche en détails sur un très grand écran

Tout comme la majorité des modèles conçus par la marque, le TV TCL 85C69B se différencie tout d’abord par son design particulièrement élégant et fin, avec ses bordures d’écran quasi invisibles et ses pieds discrets (dont on peut se passer si l’on souhaite fixer le TV au mur, bien sûr). L’autre atout majeur de ce téléviseur, c’est évidemment cette dalle d’une taille considérable qui devrait transformer votre salon en mini-salle de cinéma. Cet écran mesure en effet 85 pouces, soit une diagonale de 216 cm. Avant de craquer, assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV suffisamment long si vous ne souhaitez pas l’accrocher, mais aussi et surtout de bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce pour ne pas fatiguer vos yeux.

Une fois ces paramètres pris en compte, vous pourrez profiter d’une dalle 4K QLED qui offre de beaux contrastes et des couleurs vibrantes, et qui supporte également les formats Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+ ; ces derniers permettent d’obtenir des images plus contrastées et riches en détails, notamment grâce à une extension de la plage dynamique. Ajoutons à cela la technologie QLED Pro développée par TCL, qui promet des couleurs bien plus précises. Côté son, le fabricant a développé un partenariat avec Onkyo et a doté son TV de haut-parleurs stéréo et d’un caisson de basses ; ce système sonore 2.1 promet ainsi des basses profondes. Le Dolby Atmos est aussi de la partie, d’ailleurs.

Un peu de gaming pour agrémenter le tout

Que vaut ce TV TCL 85C69B niveau gaming ? Celui-ci est bien muni de trois ports HDMI 2.1, mais la dalle ayant une fréquence de rafraîchissement native de 60 Hz, ce qui l’empêche théoriquement d’autoriser la 4K@120fps avec les consoles next-gen, la marque a pensé à intégrer un traitement d’amélioration pour augmenter cette fréquence artificiellement. De quoi jouer avec une plus grande fluidité, donc. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie ; notez que vous aurez précisément droit au VRR 4K de 48 à 60 Hz et VRR FHD de 48 à 120 Hz.

Enfin, le téléviseur est animé par Google TV, qui reste l’un des meilleurs OS du marché grâce à sa fluidité et sa simplicité d’utilisation. Google Assistant est forcément présent, de même que la fonction Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu sur votre TV depuis un smartphone, une tablette ou un PC portable.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.