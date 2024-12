75 pouces à 729 € : c’est la super promo pour ce géant TV 4K QLED de chez TCL

Si vous préférez les écrans très grands pour un téléviseur, on a le bon plan qu’il vous faut pendant les fêtes. Le TV TCL 75T7B QLED PRO se négocie à un bien meilleur prix : 729 euros au lieu de 1 199 euros chez Ubaldi.

TCL 75T7B QLED PRO // Source : Ubaldi

Pour profiter pleinement de vos films à la maison, un téléviseur avec une grande diagonale procure davantage d’immersions et assure une bonne expérience de visionnage. Le TCL 75T7B procure cette sensation et dispose de nombreuses compatibilités, que cela soit au niveau de la qualité d’image ou des fonctionnalités liées au gaming. Si on le trouve à 1 199 euros habituellement, aujourd’hui, il coûte 40 % de moins.

Les avantages du TCL 75T7B

Une grande surface d’affichage de 75 pouces

Qled compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une smart TV fluide, avec des ports HDMI 2.1 4K@120Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le téléviseur TCL 75T7B se négocie en ce moment à 729 euros sur le site Ubaldi.

Un grand TV parfait pour le divertissement

Le TV TCL 75T7B arbore un design réussi, avec ses fines bordures d’écran qui laissent toute leur place aux images et de s’immerger correctement dans chaque contenu visionné. Cela est renforcé par la grande dalle d’une diagonale de 75 pouces (soit 189 centimètres). Cette taille s’approche de celle proposée par les images diffusées par un vidéoprojecteur, et offre une impression d’être au cinéma… mais dans votre salon.

Assurez-vous tout de même d’avoir un meuble TV assez grand pour qu’il tienne dessus, et surtout d’avoir suffisamment de recul dans votre pièce.

Il n’y a pas que l’apparence qui respire la qualité ici : l’écran est tout aussi agréable à voir. Ce modèle présente une dalle 4K de 75 pouces qui nous fait profiter de tous les avantages du Qled, une technologie d’affichage qui offre de beaux contrastes et des images bien détaillées. N’oublions pas la définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), et la panoplie de traitements d’image avec entre autres le HDR10+, le HDR HLG ou encore le Dolby Vision. Quant à la partie audio, le TV est compatible Dolby Atmos pour une meilleure expérience audio, mais on vous conseille tout de même de vous procurer une barre de son pour un audio plus riche et immersif.

Une bonne smart TV doué pour le gaming

Pour plaire aux joueurs et aux joueuses, TCL intègre 3 ports HDMI 2.1 qui sont compatibles avec les technologies ALLM, eARC et VRR, pour limiter les déchirures d’images et ainsi avoir une expérience de jeu fluide. Bien que sa dalle soit limitée à 50 Hz, la fonction Motion Clarity génère un rafraîchissement natif pouvant atteindre jusqu’à 120 Hz. Cette excellente fluidité au niveau des images est parfaite lorsque vous jouez aux jeux vidéo.

Enfin, pour vous offrir la meilleure expérience TV, TCL propose l’OS Google TV. La navigation dans les menus est fluide et rapide, ce qui est très appréciable. Cet OS donne accès à un grand nombre d’applications phares, comme Netflix, Prime Video et Disney+. L’assistant Google vocal est également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

