Super prix après 57 % de remise sur ce TV Mini LED QLED 4K 55″ et 144 Hz par TCL

Il y a de quoi se réjouir chez Ubaldi en ce moment avec cette offre sur le téléviseur TCL 55C835, un modèle équilibré à tous les niveaux, que vous retrouvez avec 740 euros de réduction.

TCL 55C835 // Source : TCL

Chez Ubaldi, vous pouvez faire une très bonne affaire sur un téléviseur qui date de 2022 et qui reste encore compétitif. L’écran utilise les mini-LED pour mieux gérer les couleurs et les contrastes à l’écran et proposer un rendu le plus réaliste possible. Il fonctionne avec Google TV, l’OS le plus souple du marché, est compatible Dolby Atmo, HDR10+ et peut afficher jusqu’à 144 Hz, parfait pour le gaming. Et surtout, il bénéficie d’une double promo chez Ubaldi qui le fait passer à moins de 549 euros.

Les points forts du TCL 55C835

La dalle 144 Hz avec une luminosité de 1500 nits

Les ports HDMI 2.1 et la compatibilité ALLM pour le gaming

Le son Onkyo avec Dolby Atmos remplace presque une barre de son

En 2022, le TCL 55C835 était lancé à 1299 euros. Chez Ubaldi en ce moment, il est affiché à 599 euros et si vous utilisez le code promo 20UBA4924 dans le panier, vous économisez 20 euros par tranches de 200 euros. Donc vous pouvez le commander pour 559 euros.

Une dalle mini-LED avec un panneau Quantum Dots qui régale

Le téléviseur proposé ici est un très bon modèle, qui a été décliné en plusieurs tailles à sa sortie. Ici, vous avez la version 55″, une taille standard, mais avec un traitement de l’image qui ne se moque pas de vous. Il propose de grandes choses, avec du HDMI 2.1, du VRR, de l’ALLM et un input lag très faible. Sans oublier, comme on l’a dit, les Mini-LED et les Quantum Dots qui permettent d’avoir beaucoup plus de détails à l’écran.

Le TV a des dimensions classiques, avec 1227 x 770 x 303 mm pour 13,5 kg. Ce qui est bien, c’est que le pied est central, donc vous pouvez le poser sur un meuble qui n’est pas très large. Même s’il doit être suffisamment solide. Pour la connectivité, vous avez quatre ports HDMI 2.1, un port USB, une prise RJ45, une prise casque et une sortie optique.

Un téléviseur Ultra HD bien immersif

Ce téléviseur affiche 3840 x 2160 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz maximum. Il s’agit de l’Ultra HD et non de véritable 4K, dont la définition est 4096 x 2160 pixels. L’appellation 4K est marketing puisque ce format est normalement réservé à l’industrie du cinéma, avec un format 17:9, alors qu’ici, on est sur du 16:9. Ce qui n’empêche pas l’image d’être tout de même très belle.

Il tourne avec Google TV, le système d’exploitation le plus souple du marché. Vous avez accès au Play Store classique, mais pouvez aussi installer des .apk tierces pour personnaliser complètement l’interface. Le son est très bien travaillé avec un système Onkyo 2.1 combiné avec Dolby Atmos, pour une immersion totale dans tous vos contenus.

Sur Frandroid, nous avons testé le TCL 65C835, un modèle similaire, simplement un peu plus grand. Mais tous les points soulevés dans ce test sont valables pour le TCL 55C835.

