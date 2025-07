Ce TV QLED 4K 55″ Philips avec Ambilight et HDMI 2.1 ne coûte pas plus de 600 € pendant les soldes

Parmi les nombreux atouts du TV QLED Philips 55PUS8550, on compte forcément la technologie Ambilight, qui renforce l’immersion. Sur le site d’Ubaldi, vous pourrez trouver ce téléviseur en soldes à 585 euros au lieu de 699 euros.

Grande dalle QLED, prise en charge de formats HDR, ports HDMI 2.1 pour le gaming… Et bien sûr la technologie Ambilight, gage d’immersion et de profondeur : le TV Philips 55PUS8550 ne manque clairement pas d’atouts. En voici un autre : son prix, qui ne dépasse pas les 600 euros pendant les soldes d’été.

Les points forts du Philips 55PUS8550

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

L’Ambilight au dos

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 699 euros, le TV QLED 4K Philips 55PUS8550 est aujourd’hui disponible en promotion à 585 euros chez Ubaldi. Et en ce moment, sur le site, vous pouvez recevoir un bon d’achat de 10 euros tous les 100 euros d’achat.

L’Ambilight, toujours aussi immersif

Le TV Philips 55PUS8550 est tout d’abord un modèle élégant et minimaliste, avec ses bordures très fines et ses pieds discrets et peu encombrants. Mais le véritable atout de ce design, c’est évidemment ce réseau de LEDs placées au dos du téléviseur, sur trois côtés, qui réagissent à l’image affichée sur l’écran, projetant concrètement un halo lumineux coloré sur le mur. Grâce à cette technologie, baptisée Ambilight et propre à Philips, l’immersion est clairement assurée.

Cette référence embarque par ailleurs une dalle 4K QLED de 55 pouces, soit une diagonale tout à fait suffisante pour profiter au mieux de ses séries et films favoris. Grâce à la technologie QLED, on bénéficie en plus d’images bien contrastées aux couleurs vives. Ajoutons à cela le support des formats HDR10, HDR10+ et HDR HLG (mais pas de Dolby Vision ici), qui rendent les images plus détaillées grâce à une extension de la plage dynamique.

Un TV pour du gaming aussi, mais…

Côté audio, la marque a misé sur un système 2.0 d’une puissance de 20 W ainsi que sur les traitements Dolby Atmos et DTS:X, qui promettent en théorie un son bien immersif et vaste. Une barre de son ne sera toutefois jamais de trop. Côté gaming, le téléviseur intègre trois ports HDMI 2.1, mais la dalle étant limitée à 60 Hz, il n’est pas possible de lancer des parties en 4K@120Hz sur une console next-gen. Il faudra se contenter de la 4K@60Hz ou du Full HD@120Hz.

Heureusement, les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont bien présents. Enfin, ce modèle 55PUS8550 est animé par le système Titan OS, en place depuis l’an dernier dans les gammes de TV Philips. Évidemment, les plateformes de streaming phares y sont accessibles. L’assistant Alexa est aussi de la partie, de même qu’une compatibilité avec Google Home.

