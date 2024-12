Philips baisse d’ores et déjà le prix de l’un de ses derniers TV OLED avec Ambilight, HDMI 2.1, fonctions IA…

Le TV Philips 48OLED809 fait partie des derniers modèles lancés par la marque. Ambilight, HDMI 2.1, fonctions IA, écran OLED… Ses atouts sont nombreux, et en ce moment, on peut en profiter en ne déboursant pas plus de 999 euros au lieu de 1 190 euros chez Boulanger.

TP Vision a récemment annoncé le lancement de nouvelles séries de TV pour 2024, et la gamme OLED809 en fait partie. Dotés d’un nouveau processeur qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu des images, ainsi que de la désormais célèbre technologie Ambilight, les téléviseurs de cette série ont de quoi plaire. Le modèle de 48 pouces est celui qui nous intéresse le plus actuellement, en grande partie pour son prix, qui vient déjà de chuter sous la barre des 1 000 euros.

Les points forts du TV Philips 48OLED809

Une dalle OLED de 48 pouces

L’Ambilight au dos

Un nouveau processeur avec une dose d’IA

Deux ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 1 190 euros, le TV Philips 48OLED809 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Boulanger.

Un TV OLED immersif avec de l’IA dedans

Le Philips 48OLED809 est un téléviseur visuellement très sobre, avec son cadre ultra-mince en métal noir et son pied central pivotant en métal chromé satiné. Clairement, il peut plaire au plus grand nombre. Mais ce qu’on valide le plus dans ce design, c’est évidemment la technologie Ambilight, propre à Philips, que ce TV intègre. Concrètement, cette dernière est capable de renforcer considérablement l’immersion grâce à des LED placées sur trois côtés au dos de l’écran, créant ainsi un halo lumineux coloré qui s’adapte dynamiquement au contenu affiché. Pour profiter au maximum de cette expérience, on vous conseille de regarder la télé dans le noir. Sachez par ailleurs que la série OLED809 profite de l’Ambilight classique uniquement, et non l’Ambilight Plus, un nouveau système plus performant réservé aux récentes séries plus haut de gamme de Philips.

Le Philips 48OLED809 est par ailleurs doté d’une dalle 4K OLED de 48 pouces, qui promet donc des contrastes infinis et des noirs profonds, et prend en charge les formats HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR HLG et Dolby Vision pour offrir des images encore plus nettes et détaillées. N’oublions pas de parler de son processeur P5 AI de 8e génération, qui utilise l’intelligence artificielle pour affiner chaque scène et garantir une mise à l’échelle plus efficace de chaque image. Notons d’ailleurs la présence de la technologie d’optimisation Ambient Intelligence V3, qui se charge d’ajuster le contenu HDR en fonction de la luminosité ambiante de la pièce.

Aussi parfait pour le gaming

Le TV Philips 48OLED809 peut aussi être utilisé pour du gaming grâce à ses deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120 ips pour les consoles next-gen. Le taux de rafraîchissement peut même atteindre 144 Hz pour du jeu encore plus fluide. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie pour offrir un gameplay bien réactif, avec des mouvements plus naturels et sans flou dans le jeu. Une nouvelle Game Bar est même disponible sur le TV.

Enfin, le téléviseur est animé par Google TV, un OS toujours aussi fluide et facile à appréhender. Sans surprise, Google Assistant et la fonction Chromecast sont intégrées, mais le TV peut également fonctionner avec Alexa si vous êtes plutôt team Amazon. Et pour l’équipe Apple, le TV Philips 48OLED809 est aussi compatible avec la technologie AirPlay 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV Philips Ambilight du moment.

