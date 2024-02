On a vu la nouvelle gamme de TV Oled de Philips : nouvel Ambilight et gaming au menu

Lors d’un événement exceptionnel à Barcelone, la société TP Vision a levé le voile sur trois nouvelles séries de téléviseurs Philips OLED prévus pour cette année. Nous avons ainsi pu découvrir la série OLED959, le flagship disponible en 65 pouces avec une dalle MLA+, un nouveau chipset et le système Ambilight Plus pour une immersion encore plus intense, la série OLED909 aussi avec la technologie MLA+, mais Ambilight classique, sur différentes diagonales et la série OLED908 dotée d’une dalle OLED_EX, plus abordable. En voici tous les détails.

Parmi les nouvelles séries de TV 2024, TP Vision vient d’annoncer son modèle flagship, le Philips OLED959, prévu pour être lancé autour de la fin du 3e trimestre 2024. Présentée comme un prototype lors de la conférence de presse, cette pièce maîtresse de la nouvelle gamme de téléviseurs Philips sera disponible uniquement en version 65 pouces. Elle arbore un design minimaliste et moderne. Avec son apparence sobre, le téléviseur intègre un revêtement en tissu élégant qui couvre non seulement le contour de l’appareil, mais aussi sa barre de son en façade. Cette conception unique lui confère une allure à la fois élégante et discrète, s’intégrant parfaitement dans n’importe quel intérieur. De plus, son pied haut (dont la couleur n’est pas encore définie à l’heure de l’écriture de ces lignes) offre la possibilité de le placer directement sur le sol, éliminant le besoin d’un meuble TV. Pour ceux qui préfèrent une installation murale, des fixations adaptées sont également disponibles.

Le coin du téléviseur, relativement épais Le téléviseur de face, de profil et de dos Le choix du coloris du pied n’est pas arrêté

Au cœur de l’expérience offerte par l’OLED959 se trouve son système audio exceptionnel. Équipé d’un système Bowers & Wilkins sur 5.1.2 canaux, le téléviseur délivre une puissance sonore de 102 watts. Il comprend des haut-parleurs spécifiquement développés pour ce modèle de 30 x 50 mm associés à un tweeter en titane de 19 mm. Ceux-ci sont intégrés en façade avec un cloisonnement spécifique. Il y a aussi deux haut-parleurs sur les côtés pour les effets latéraux et deux autres sont orientés vers le haut pour les effets de plafond. N’oublions pas le woofer de 75 mm accompagné de plusieurs radiateurs passifs qui sont installés au dos du téléviseur et prometteurs d’un son des plus chaleureux. Ce système audio riche et nuancé veut garantir une immersion sonore totale, qu’il s’agisse de films, de musique ou de jeux vidéo à l’image de la série Panasonic MZ2000, par exemple, une référence du genre.

Ambilight Plus : une immersion visuelle repensée

La série OLED959 introduit également le nouveau système Ambilight Plus de Philips. Cette technologie, utilisant des LED placées sur trois côtés de l’écran, étend l’expérience visuelle au-delà des limites de l’écran, créant un halo lumineux qui s’adapte dynamiquement au contenu affiché. Les lentilles spéciales utilisées et bien plus volumineuses que sur le système Ambilight classique permettent une diffusion de la lumière sur plusieurs niveaux, renforçant ainsi l’immersion et l’impact visuel.

Les nouvelles lentilles du système Ambilight Plus La technologie Ambilight Plus vs Ambilight classique

La démonstration à laquelle nous avons pu assister était réellement intéressante et place vraiment l’image dans une autre dimension !

MLA+, pour une image plus lumineuse et dynamique

Le Philips OLED959 intègre la dernière génération de la technologie d’affichage OLED, la dalle OLED META 2.0 avec technologie MLA+, procurant une luminosité et une clarté d’image inégalées. Cet écran bénéficie d’un algorithme amélioré, partagé avec des modèles concurrents comme ceux de LG (séries M4 et G4) et Panasonic (série Z95A), permettant une meilleure qualité d’image et une luminosité accrue. Le processeur P5 AI Dual Engine de 8e génération, proposé sur cette série, travaille en coulisse pour affiner chaque scène, offrant un piqué supérieur et une mise à l’échelle plus efficace des images, via une intelligence artificielle poussée, tout en ajustant le contenu HDR en fonction de la luminosité ambiante de la pièce via la technologie Ambient Intelligence V3. Ce processeur est également conçu pour limiter les effets de postérisation, garantissant ainsi une reproduction fidèle des couleurs et des détails sur des dégradés d’images.

La série OLED959, comme les gammes OLED909 et OLED809 sont animées par le système Google TV. Elles sont compatibles Matter et Control4.

Une réponse aux besoins des gamers avec le 144 Hz pris en charge

Comme la concurrence, Philips a également pensé aux joueurs avec l’OLED959. Ainsi, la prise en charge de la fréquence de 144 Hz et du format Dolby Vision Gaming, combinée à des technologies d’optimisation comme le VRR, le FreeSync Premium Pro, le G-Sync et l’ALLM, assure une expérience de jeu fluide et réactive. TP Vision nous promet un input lag réduit à 13 ms, ce qui correspond à moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran, comme l’année dernière. Les modèles TV 2024 bénéficient par ailleurs du traitement d’image MEMC prometteur de l’élimination de l’effet Judder.

En outre, la marque a développé une nouvelle Game Bar, graphiquement retravaillée et personnalisable (avec la possibilité de créer des profils). Elle donne un accès rapide aux réglages importants et affiche des informations clés sur le signal vidéo. Notez que la série OLED959 proposera deux entrées HDMI 2.1 et deux autres HDMI 2.0.

OLED909 avec dalle MLA+ et OLED809 avec dalle OLED_EX

En complément de l’OLED959, TP Vision a également dévoilé les séries OLED909 et OLED809. Le modèle OLED909 sera disponible en juin en 55, 65 et 77 pouces. Comme la série OLED959, celle-ci se distingue par sa dalle OLED avec technologie META 2.0 (MLA+). Cela signifie que si on souhaite profiter d’une diagonale de 77 pouces plus lumineuse que les modèles 2023, chez Philips, il faut miser sur cette série. Toutefois, elle n’est pas équipée de la nouvelle technologie Ambilight Plus, mais du système Ambilight classique, sur quatre côtés, cette fois.

La série OLED908 offre un design raffiné et discret avec une barre de son à sa base. Elle intègre un système audio 3.1 canaux Bowers & Wilkins prometteur de 81 watts de puissance. Elle profite du processeur P5 AI de 8e génération (non Dual Engine), mais offre tout de même les technologies d’optimisation que la série OLED959 (Ambient Intelligence V3 et Advanced HDR) avec une intelligence artificielle légèrement moins poussée, donc, a priori, un piqué et des détails moins prononcés notamment concernant la mise à l’échelle. On peut compter sur la présence de la nouvelle Game Bar, comme tous les modèles 2024 de la marque. Cette série supporte la fréquence 144 Hz, le Dolby Vision Gaming. Il y a deux entrées HDMI 2.1 et deux HDMI 2.0.

OLED809 avec une dalle OLED_EX, Ambilight classique et le chipset P5 AI 8e génération

La série OLED809, quant à elle, sera disponible en mai en tailles de 42 à 77 pouces. Elle présente une dalle OLED-EX améliorée (sauf pour les diagonales de 42 et 48 pouces), atteignant une luminosité maximale de 1300 cd/m², selon la marque, et est équipée du processeur P5 AI de 8e génération avec les mêmes technologies d’optimisation des images que la série OLED909.

Pour le gaming, elle dispose de la nouvelle Game Bar et supporte la fréquence de 144 Hz ainsi que le Dolby Vision Gaming. Il y a deux entrées HDMI 2.1 et deux HDMI 2.0. En outre, cette série profite d’un design sobre avec un cadre ultra-mince en métal noir et un pied central pivotant en métal chromé satiné.

Le pied pivotant de la série OLED909 Le système Ambilight « classique »

Pour le moment, TP Vision n’a annoncé aucun prix, quelle que soit la série. Toutefois, il faut s’attendre à des tarifs proches de ceux des modèles de l’année passée lors de leurs sorties respectives.