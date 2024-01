On a vu le Panasonic Z95A : nos premières impressions sur le haut de gamme des TV

Lors du Consumer Electronics Show (CES) de cette année, Panasonic a introduit la nouvelle série de TV OLED Z95A. Décliné en 55 et 65 pouces, il reprend ce qui a fait le succès de la série MZ2000 avec une nouveauté, le système Fire TV d’Amazon. Nous avons pu le voir en démonstration et nous faire un premier avis avant son test complet.

Pendant le CES 2024, plusieurs marques ont pu annoncer leurs nouveautés TV à l’image de Panasonic, Samsung, LG ou encore Hisense et TCL. Silence radio du côté de Philips et Sony qui feront des annonces un peu plus tard dans l’année pour les nouvelles gammes 2024. Chez Panasonic, il y avait plus précisément deux séries : Z95A et Z93A qui font figurent de tête de proue pour la marque japonaise pour les prochains mois.

Dotées d’une dalle OLED, d’un chipset de traitement d’image plus puissant que le précédent et d’une partie audio qui n’a rien à envier à la précédente série MZ2000, elles inaugurent une nouveauté avec l’intégration du système Fire TV d’Amazon. Nous avons pu les voir en action sur des séquences très choisies, mais cela nous permet tout de même de vous livrer un premier aperçu avant, bien entendu, des tests complets dès qu’elles seront disponibles, aux alentours de juin ou juillet 2024.

Une série avec un panneau MLA, l’autre sans

Pour bien comprendre l’organisation des TV 2024 de Panasonic sur le haut de gamme, il faut savoir que la série Z95A profite de la dalle OLED boostée avec la technologie MLA+ (Micro Lens Array) portant le nom marketing de Master OLED Ultimate et disponible en 55 et 65 pouces. L’autre série, Z93A, n’est disponible qu’en 77 pouces, mais propose une dalle OLED sans MLA, dite Master OLED Pro Cinema. Pour faire simple, on peut assimiler la dalle de la série Z95A légèrement optimisée par rapport à celle de la précédente série MZ2000 tandis que la série Z93A est semblable à la série MZ1500.

Concernant le design, les équipes de Panasonic n’ont pas révolutionné le genre, proposant des lignes identiques à la référence de 2023, la série MZ2000, et ce pour les deux Z95A et Z93A. On a donc droit à une barre de son qui souligne l’écran et un pied pivotant circulaire.

Même s’il s’agit du meilleur système audio que l’on puisse trouver sur un téléviseur, permettant de se passer d’une barre de son, nous aurions bien aimé que la marque trouve encore des améliorations dont elle a le secret. Certains rétorqueront qu’on ne change pas une équipe qui gagne…

Le cadre est tout aussi fin que sur la précédente génération. À l’arrière, la cheminée pour les sons vers le haut ainsi que les conduits latéraux pour les effets idoines.

Le téléviseur de profil Le téléviseur Z93A de dos, même système audio que le Z95A et MZ2000

Le téléviseur Z93A, d’une diagonale de 77 pouces, repose sur un pied carré interdisant son pivotement. Dommage.

Nous avons évoqué les caractéristiques des dalles des deux séries. Précisons que la technologie MLA+ proposée sur la série Z95A permet d’obtenir, sur le papier, une luminosité supérieure à celle produite par la précédente génération. Elle serait optimisée notamment grâce à un algorithme plus précis ainsi que des microlentilles légèrement redessinées. La dalle, fournie par LG Display serait identique (à confirmer lors de nos tests) que celle qui équipe les TV LG 2024, séries G4 et M4.



À gauche, sans MLA et à droite avec MLA

Pour sa part, la série Z93A est dépourvue de dalle MLA, donc moins lumineuse. C’est un peu frustrant, d’autant qu’il s’agit de la plus grande taille.

Une nouvelle puce pour une image encore améliorée

Sinon, les téléviseurs Z95A et Z93A profitent de la nouvelle puce HCX Pro AI MK II, en plus du chipset MediaTek Pentonic. Celle-ci permet d’optimiser le traitement de mise à l’échelle des images pour un résultat voulu plus précis que sur les précédentes générations.

Difficile de se faire une idée sans élément de comparaison. En outre, Panasonic nous a précisé que la puce était capable d’apporter des améliorations sur des contenus spécifiquement issus des plateformes de streaming qui sont de plus en plus utilisées. La gradation semble aussi optimisée. Nous verrons lors de nos tests si nous constatons encore des soucis de postérisation observés sur la série MZ2000.

Sinon, la puce HCX Pro AI MK II est responsable du traitement Dolby Vision permettant de supporter le format Dolby Vision IQ Precision Detail (avec capteur de luminosité) pour des images plus « raffinées » que sur la précédente série. Au passage, notez que le format Dolby Vision Gaming est également supporté et que la fréquence de 144 Hz est acceptée.

Au chapitre des mauvaises nouvelles, les téléviseurs des séries Z95A et Z93A proposent toujours que deux prises HDMI 2.1, dont l’une d’elles supporte la technologie eARC pour renvoyer le son vers une barre de son ou un amplificateur. Les deux autres prises HDMI sont à la norme 2.0b.

Un mot rapide sur la partie audio qui ne semble pas beaucoup évoluer par rapport au précédent modèle haut de gamme, du moins dans l’organisation des haut-parleurs. On peut tout de même compter sur une nouvelle fonction qui permet d’orienter le son, manuellement, vers le téléspectateur.

Exit My Home Screen et bonjour Fire TV

Les deux séries Panasonic Z95A et Z93A sont animées par le système Fire TV d’Amazon. Il n’est pas dit que toutes les séries 2024 le seront, mais la marque avait déjà amorcé un petit virage dans ce sens avec ses TV d’entrées de gamme de l’année 2023.

Le passage à Fire TV n’a pas été de tout repos, demandant aux équipes de développement une refonte totale, mais en ayant la garantie de pouvoir garder le contrôle sur la qualité d’image, le principal leitmotiv du fabricant, par rapport à l’adoption d’un autre système (n’est-ce pas Mr Google…). Ce système sur les TV Panasonic fait l’objet d’un article complet sur le sujet.

Sachez rapidement que cela permet aux téléviseurs de profiter d’un nombre accru d’applications, d’une interface personnalisable, notamment via la création de profils pour chaque membre de la famille ainsi que de la possibilité de piloter tous les objets connectés de la maison via le microphone intégré dans le téléviseur (fonctionnalité déjà possible sur la précédente série certifiée Alexa Built-in).

Et la qualité d’image dans tout ça ?

Comme évoqué en introduction, nous avons eu droit à des démonstrations des capacités du téléviseur de la série Z95A en mode comparatif lors du CES 2024 de Las Vegas. Le téléviseur était placé dans un petit local, totalement dans l’obscurité, et côte à côte avec… le téléviseur MZ980, deux niveaux en dessous de la série MZ2000. Autant dire que la nouvelle série Z95A était bien plus lumineuse et bien plus contrastée que la série MZ980. Nous avons pu apprécier l’excellente tenue en colorimétrie du téléviseur Z95A ainsi mis en scène. La compensation des mouvements s’est avérée parfaite également.

Notez que seules des scènes spécifiquement choisies ont été montrées et que nous n’avons pas pu voir comment il s’en sortait avec des contenus un peu plus délicats comme avec des séries ou des films en streaming pourtant promis à un meilleur rendu que les précédentes. Pour en dire plus, nous devrons donc attendre de recevoir le produit et de lui soumettre nos propres séquences ainsi que nos appareils de mesure pour vérifier si la colorimétrie est toujours aussi fidèle (ce qui devrait être le cas) et surtout s’il y a du mieux en termes de luminosité.

N’oublions pas que cette série ne sera réellement disponible que dans quelques mois, ce qui peut laisser le temps d’optimiser davantage le rendu.

Et la télécommande ?

La télécommande prévue avec les séries Z95A et Z93A est aussi grande que les précédentes, mais toujours pas rétroéclairée… Elle permet de piloter Alexa et le système à la voix grâce à un microphone intégré, en plus de celui qui est dans le téléviseur. Elle propose plusieurs touches d’accès direct à quelques plateformes de streaming.

Vite un test complet

Vous l’avez compris, ces séances de démonstrations, bien que voulant se montrer convaincantes sur le terrain, nous ont laissés sur notre faim et il nous tarde de tester pleinement le téléviseur Z95A pour vous donner un avis aussi complet et argumenté que possible. Finalement, la grande nouveauté, c’est le passage à Fire TV qui, là aussi, demande un examen plus approfondi malgré une très bonne première impression pour l’avoir manipulé rapidement. La série Z93A est moins attrayante au regard de l’absence de dalle équipée de la technologie MLA même si elle a tout le potentiel pour proposer une excellente qualité d’image.