En exclusivité pour nos lecteurs, Proton Pass sécurise vos mots de passe et identités numériques avec une sécurité de niveau militaire pour 1,99 €/mois

Pour éviter que vos identifiants, mots de passe et données bancaires ne se retrouvent dans la nature, Proton Pass se propose de les stocker dans un coffre-fort numérique pour 1,99 euros par mois au lieu de 2,99 euros grâce à notre offre exclusive.

Proton est un nom connu pour son VPN qui propose aussi une solution pour gérer vos mots de passe et identifiants : Proton Pass. Ce programme indépendant du VPN principal est un coffre-fort virtuel dans lequel vous pouvez stocker vos données les plus sensibles, des simples notes aux numéros de carte de crédit. Un service qui existe en version gratuite, mais qui prend tout son sens avec cet abonnement de 1 an disponible en exclusivité à 1,99 euro par mois en passant par Frandroid, au lieu de 2,99 euros par mois. Ce qui représente une économie de 12 euros par an.

Les points forts de Proton Pass

La sécurité maximale et la surveillance proactive avec Sentinel

La création d’alias email pour rester complètement anonyme

Il se synchronise sur tous les appareils où vous l’installez

L’abonnement Pass Plus 1 an coûte d’habitude 4,99 euros par mois. En ce moment, il est disponible pour 2,99 euros par mois, mais en passant par Frandroid, en exclusivité, il tombe à seulement 1,99 euro par mois, soit une facturation unique de 23,88 euros pour l’année, au lieu de 35,88 euros.

Un coffre-fort numérique qui ne cesse de s’améliorer

Plutôt que de stocker vos identifiants, mots de passe et autres données sensibles sur votre compte Google, Microsoft ou autre qu’il est possible de pirater, il vaut mieux passer par une application comme Proton Pass. Ce coffre-fort ne s’ouvre qu’avec un mot de passe maître que vous aurez créé, ou, depuis peu, votre empreinte digitale. Ça, c’est si vous avez un smartphone, PC ou tablette avec un système compatible.

Son fonctionnement est très simple : lorsque vous allez sur un site où vous êtes déjà enregistré, Proton Pass vous suggère de remplir automatiquement les identifiants pour accéder à votre compte. Si c’est votre première visite, il suggère un mot de passe généré aléatoirement qu’il est possible de personnaliser en choisissant le nombre de lettres, de symboles, de chiffres et de caractères spéciaux. Comme ça, vous n’aurez plus à utiliser le même mot de passe sur tous les sites, ni à les retenir.

Un abonnement payant qui a du sens

Si Proton Pass existe en version gratuite, passer par la case abonnement n’est pas inintéressant. Avec l’abonnement Pass Plus, vous accédez à l’outil d’alias email qui permet de ne pas exposer votre adresse mail principale quand vous vous créez un espace personnel sur un site. Vous pouvez partager jusqu’à 10 coffres avec des personnes de confiance, contre 2 pour la version gratuite. Et vous pouvez stocker un nombre illimité de cartes de paiement et d’alias.

L’un des atouts de l’abonnement est aussi de vous faire rentrer dans le programme de haute sécurité Proton Sentinel. Il associe IA et expertise humaine pour surveiller en continu, détecter et bloquer toute tentative suspecte d’accès à votre compte Proton. Une sécurité renforcée qui n’est pas de trop pour se promener sur Internet l’esprit tranquille.

À défaut de test, vous pouvez jeter un œil à la carte d’identité de Proton Pass rédigée par nos soins pour en découvrir tout le potentiel.

Le guide sur les meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits et payants porte bien son nom et vous présente les plus recommandables du moment.

