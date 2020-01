Sécurité : les meilleures applications gestionnaires de mots de passe

Sommaire BitWarden LastPass KeePass 1Password Dashlane

Les gestionnaires de mots de passe permettent de conserver, à un seul et même endroit, la totalité de vos mots de passe utilisés sur Internet. Il est donc important de choisir le bon. Voici notre sélection des meilleures applications gratuites ou payantes.

Pourquoi utiliser un gestionnaire de mot de passe

Quand on parle de sécurité sur Internet, le sujet le plus récurrent est sans doute celui des mots de passe. C’est d’ailleurs l’un des chapitres important de notre guide pour sécuriser votre smartphone, votre tablette ou votre PC.

Pour se garantir la meilleure sécurité possible, il faut à la fois choisir des mots de passe différents de service en service, mais aussi des mots de passe complexes. Suivre ces deux recommandations peut être un casse-tête, c’est là qu’intervient le gestionnaire de mots de passe.

Ce dernier enregistre dans un coffre-fort sécurisé tous vos identifiants et mots de passe, il n’y a donc plus qu’un seul mot de passe à retenir : celui du coffre-fort (il faut donc créer un bon mot de passe de verrouillage). Ce type de solution est de plus en plus populaire, pour sa facilité d’utilisation au quotidien.

En effet, les gestionnaires permettent le plus souvent de compléter automatiquement les champs de connexion, ce qui apporte un gain de temps et de confort non négligeable. Sur smartphone ils permettent désormais de remplacer la saisie du mot de passe du coffre-fort, par une identification biométrique (lecteur d’empreinte ou reconnaissance faciale). Sécurité oblige, il faut prendre soin de sélectionner le bon gestionnaire de mots de passe.

Les applications gratuites

Bon gestionnaire de mot de passe ne rime pas forcément avec application payante, loin de là. Nous avons sélectionné quelques services qui ont fait leurs preuves et qui sont proposés gratuitement.

BitWarden, le coup de cœur

C’est le coup de coeur de Frandroid : BitWarden est un service moderne, mais également gratuit, libre et open source.

Le service propose une application sur la plupart des plateformes et des navigateurs, et se synchronise facilement dans le cloud. Le service propose un chiffrement des données de bout en bout, ce qui signifie que Bitwarden ne pourra pas connaître le contenu des données stockées.

Mieux, il est même possible de créer une instance du service sur son propre serveur, pour pouvoir garantir soi-même la sécurité des données. N’hésitez pas à consulter notre article dédié à ce gestionnaire.

LastPass

LastPass est l’un des historiques du secteur. Ce gestionnaire de mots de passe privé est très simple à utiliser et propose des mises à jour très régulièrement. Le service se rémunère avec un abonnement premium surtout destiné aux professionnels et entreprises. Il permet de partager facilement le contenu du coffre-fort et y stocker des fichiers.

KeePass

KeePass est une autre solution populaire et open source imaginée à l’origine pour le PC. C’est la seule solution officiellement labellisée par l’ANSSI.

Ici, pas de synchronisation offerte, il s’agit purement d’un logiciel créant un fichier coffre-fort sécurisé sur le PC. Pour le synchroniser avec les appareils mobile, il faudra placer ce fichier sur un service de stockage dans le cloud (Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc.).

Il faut également trouver des logiciels ou applications compatibles pour chaque plateforme, comme KeePass2Android pour Android ou KeePass Touch sur iOS. Sur PC il vaut mieux utiliser KeePassXC, avec les extensions pour Chrome et Firefox.

Les applications payantes

Certains gestionnaires de mots de passe sont disponibles exclusivement avec des abonnements payants. C’est le cas de 1Password et Dashlane qui sont souvent recommandés pour leur facilité d’utilisation et la clarté de leur interface. La différence avec les services gratuits se fait aussi sur les services fournis.

1Password

Auparavant une exclusivité pour les produits Apple, 1Password a donc hérité de la simplicité d’utilisation de l’écosystème Apple pour l’intégrer à son application Android. L’application a réponse à certains problèmes que les autres n’arrivent pas à surpasser. Si une application n’est pas compatible avec le gestionnaire de mot de passe d’Android, 1Password a un clavier qui permet de remplir alors automatiquement le mot de passe.

L’application et le service sont disponibles pour 36 dollars par an, pour une compatibilité entre vos appareils Mac, iOS, Windows, Android, Linux, et Chrome OS.

Dashlane

« Tuer les mots de passe », voilà l’ambition déclarée de Dashlane en 2018 lors de l’annonce de son Project Mirror. L’application est très complète et veut se positionner comme la numéro une du marché. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles comme un navigateur web dédié à l’application ou un service de VPN.

L’application est disponible gratuitement sur un appareil Android jusqu’à 50 mots de passe et à 39,99 euros par an pour un nombre de mots de passe illimité et une compatibilité entre vos appareils Android, Windows, Mac, Linux et iOS.