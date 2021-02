Smartphone ou PC : LastPass Free va vous forcer à choisir pour rester gratuit

LastPass a annoncé un changement majeur de sa politique tarifaire. Le gestionnaire de mot de passe sera désormais payant si vous souhaitez l'utiliser à la fois en mobilité et sur un ordinateur.

Le marché des gestionnaires de mots de passe devient de plus en plus concurrentiel alors qu’Apple ou Microsoft notamment commencent à intégrer nativement leurs propres solutions dans leurs écosystèmes. Les alternatives comme LastPass sont toujours là et permettent de s’assurer une compatibilité totale en dehors de l’écosystème. Il peut également être rassurant de ne pas confier encore plus de données à un géant du numérique et privilégier une solution indépendante.

Pour les utilisatrices et utilisateurs de LastPass dans sa version gratuite, la fête sera malheureusement bientôt terminée.

Des limitations à partir du 16 mars

LastPass a annoncé officiellement sur son blog qu’à partir du 16 mars, la version gratuite sera limitée à un seul type d’appareils : mobile ou PC. Il sera toujours possible d’utiliser le service sur un nombre illimité d’appareils à l’intérieur de ce type, mais il faudra obligatoirement choisir entre les deux types si l’on ne veut pas payer. Ainsi, si vous n’utilisez LastPass que sur des ordinateurs, vous n’aurez plus accès à la version sur smartphone, mais vous aurez le droit à un nombre illimité d’utilisations sur des PC différents.

Par ailleurs, LastPass annonce qu’à partir du 17 mai, l’assistance par e-mail sera réservée à ses clients LastPass Premium et LastPass Famille

Beaucoup d’alternatives gratuites existent

Depuis cette annonce, nombreux sont les internautes à s’être mis en quête d’un nouveau gestionnaire de mots de passe qui resterait totalement gratuit. Nous vous proposons sur Frandroid une sélection des meilleurs du marché. Ma recommandation personnelle reste le service Bitwarden.

Déjà adopté par plusieurs membres de la rédaction, Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe entièrement gratuit, mais aussi open source et libre. Le service est proposé comme application ou comme extension pour tous les navigateurs et appareils. Évidemment, la force de Bitwarden est son chiffrement de bout en bout des données, et la possibilité si on le souhaite d’héberger soit même son coffre-fort. Pour se rémunérer, le service propose lui aussi une version premium sur abonnement, qui débloque un stockage en ligne sécurisé et l’intégration d’un générateur de code TOTP pour la double authentification sur les autres services.

Le passage de LastPass à Bitwarden est en plus assez simple puisqu’il suffit de procéder à une exportation des données depuis son compte LastPass, et à une importation depuis Bitwarden, pour récupérer tous ses mots de passe.