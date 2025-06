Le laptop Huawei MateBook 14 sous Intel Core Ultra 5 a perdu plusieurs centaine d’euros en quelques mois

Écran OLED 2,8K, puce puissante, châssis léger, autonomie généreuse… Le Huawei MateBook 14 est un ultraportable qui coche bien des cases. Son autre atout ? Son prix, qui passe de 1 099,99 euros à 764,99 euros sur le site officiel de Huawei.

Avec sa gamme MateBook, Huawei tente de concurrencer ses rivaux, Apple et Dell en tête, sur le marché des ordinateurs ultra-portables dédiés aux professionnels nomades. Son MateBook 14 est par exemple taillé pour ce public, avec son écran OLED 2,8K, sa puce Intel Core Ultra 5 ou encore son autonomie généreuse. Un modèle complet et pratique à transporter que l’on trouve en ce moment à moins de 800 euros.

Les points forts du Huawei MateBook 14

Un châssis de 1,31 kg

Un écran OLED 2,8K

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 099,99 euros, puis réduit à 849,99 euros, le Huawei MateBook 14 est aujourd’hui disponible en promotion à 764,99 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo A10PRIVILEGE.

Une machine facile à transporter

Le Huawei MateBook 14 se différencie tout d’abord grâce à son poids très contenu (1,31 kg) et à la finesse de son châssis (14,5 mm d’épaisseur). Autant dire que cet ultraportable est taillé pour les travailleurs nomades à la recherche d’une machine pratique à transporter partout. Côté design, ce modèle nous rappelle forcément le MacBook d’Apple avec son coloris métallique, son clavier noir bien intégré et son aspect global très minimaliste.

Au niveau de l’écran, on a droit à une dalle tactile OLED 2,8 K (2 880 x 1 920 pixels) de 14,2 pouces, qui peut donc être utilisée avec le stylet Huawei M-Pencil de 3e génération (vendu séparément), pratique pour l’écriture manuscrite. La qualité d’image est forcément très satisfaisante, avec les noirs profonds et les contrastes infinis caractéristiques de l’OLED. N’oublions pas la couverture totale de l’espace DCI-P3 : la palette de couleurs affichées est ainsi très étendue. Et pour ne rien gâcher, la dalle est rafraîchie à 120 Hz, histoire de nous faire profiter d’une excellente fluidité dans chaque usage.

L’ultraportable idéal pour la vie pro

Dans les entrailles de la machine, se trouve un processeur Intel Core Ultra 5 125H, capable de fournir une cadence de 4,5 GHz en mode Boost et dont les 14 cœurs lui permettent d’effectuer plus de tâches simultanément. Il est épaulé par 16 Go de mémoire vive, pour gérer le multitâche comme il se doit. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui offre un large espace de stockage et permet de rendre la machine plus réactive, avec des temps de chargement moindres.

Le Huawei MateBook 14 embarque aussi le Super Device, une fonctionnalité qui permet de connecter facilement le PC portable à un smartphone ou une tablette de la marque, par exemple, pour les faire interagir entre eux (écran partagé, transfert de fichiers, partage de périphériques…). Côté endurance, la marque promet une autonomie de 19 heures, mais tout dépendra de votre utilisation. Et concernant sa connectique, celle-ci est convenable avec un port USB-C, deux ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références légères que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ultraportables du moment.