LG Gram SuperSlim : ce laptop ultraléger sous Intel Core Ultra 7 perd 500 € lors des soldes

Les soldes ont l’avantage de faire baisser le prix de référence ultra haut de gamme, comme ce LG Gram SuperSlim. Un laptop d’une finesse remarquable qui délivre une belle puissance avec son Ultra 7 actuellement en promotion à 1 399 euros, contre 1 899 euros de base.

LG est connu pour la qualité de ses téléviseurs Oled, mais le fabricant sud-coréen est doué dans d’autres domaines, notamment celui des ultrabooks. Sa série Gram met en avant un corps fin, sans pour autant sacrifier les performances, comme ce modèle SuperSlim 15Z90ST qui ne dépasse pas les 1 kg et peut compter sur un processeur Intel Ultra 7. La bonne nouvelle c’est que grâce aux soldes, le voilà avec 500 euros de réduction.

En quoi le LG Gram SuperSlim 15Z90ST est-il intéressant ?

Un laptop ultraléger avec un bel écran Oled

Une belle puissance avec le processeur Intel Ultra 7 155H de 14ᵉ génération

Une autonomie satisfaisante couplée à la charge rapide

Au départ vendu à 1 899,99 euros, le PC portable LG gram SuperSlim 15Z90ST voit son prix baisser pendant les soldes d’hiver et s’affiche à 1 399,99 euros sur Amazon.

Il y a peu d’exemplaires, mais on peut également le retrouver en promotion sur le site lg.com.

Un Ultrabook au poids plume avec un bel écran

Son petit nom, « Gram SuperSlim », semble indiquer que nous sommes face à un PC portable très fin et très léger. Sur la balance, il affiche seulement 990 g, ce qui en fait le parfait compagnon pour les travailleurs nomades. De plus, il ne prendra pas beaucoup de place dans votre sac puisque son épaisseur ne dépasse pas les 11 mm. Fin, la marque assure tout même qu’il est résistant et a même été soumis à des tests réalisés conformément à des normes militaires rigoureuses, c’est dire.

Une fois allumée, le laptop déploie un écran de 15,6 pouces confortable pour travailler efficacement, encadré de bordures très fines. L’Oled est de la partie, avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait — pour une qualité d’affichage aux petits oignons. S’ajoute à cela une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On regrette tout de même le taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Léger, mais puissant

La puissance n’est pas négligée non plus. Pour faire tourner son ordinateur portable, LG y ajoute le processeur Intel Ultra 7 155H de 14ᵉ génération accompagné de 16 Go de RAM. Le SSD NVMe de 1 To met de son côté à disposition une énorme capacité de stockage, et promet des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués.

Autant dire qu’avec une telle configuration, le LG Gram SuperSlim est capable de nous faire profiter d’une fluidité exemplaire, y compris des tâches plutôt gourmandes en ressources (montage vidéo/photo). Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’une bonne autonomie avec sa batterie de 60 Wh, mais c’est surtout la charge rapide que l’on apprécie, car en 30 minutes de charge, vous récupérez 50 % de la batterie. Enfin, concernant la connectique, on peut compter sur deux ports USB 4 Type-C, un port USB 3.2 et une prise casque audio.

