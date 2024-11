Acer Chromebook Plus 515 : ce laptop fluide sous Intel Core 12e gen perd 211 € pour l’avant-première du Black Friday sur Amazon

L’Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-30U9) fait partie de ces PC portables simples et pratiques Ă utiliser qui intĂ©resseront sans aucun doute les travailleurs et les Ă©tudiants. En ce moment, ce modèle est mĂŞme disponible Ă un bon prix en ce prĂ©-Black Friday : 329 euros au lieu de 540 euros sur Amazon.

Les Chromebook Plus sont des PC portables toujours sous Chrome OS, mais qui ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un petit boost de puissance et d’une interface repensĂ©e. De quoi rendre le Chromebook bien plus efficace pour les Ă©tudiants ou les travailleurs nomades qui recherchent une machine lĂ©gère, simple Ă utiliser et bien fluide au quotidien. Actuellement, l’Acer Chromebook Plus 515 est le modèle qui nous intĂ©resse le plus, non seulement pour sa bonne fiche technique, mais aussi pour son prix, qui passe sous la barre des 330 euros avant le Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de l’Acer Chromebook Plus 515

Une dalle FHD IPS de 15,6 pouces

Un combo Intel Core i3 de 12e gen + 8 Go de RAM + 128 Go de stockage

Chrome OS

Initialement affichĂ© Ă 540 euros, l’Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-30U9) est aujourd’hui proposĂ© Ă 329 euros sur Amazon.

Une bonne puissance

L’Acer Chromebook Plus 515 est tout d’abord un laptop plutĂ´t lĂ©ger (1,68 kg) et peu Ă©pais (19,95 mm) : il est donc idĂ©al pour celles et ceux qui ont besoin d’emporter leur machine partout avec eux, comme les Ă©tudiants ou les travailleurs amenĂ©s Ă se dĂ©placer au quotidien. D’ailleurs, ces derniers n’auront pas Ă se soucier de trouver une prise en urgence pour recharger l’appareil au bout de trois heures de travail puisque la marque promet une autonomie de 10 heures. Bien sĂ»r, tout dĂ©pendra de la nature de vos usages.

CĂ´tĂ© Ă©cran, ce Chromebook Plus intègre une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour travailler, qui offre en plus des angles de vision bien ouverts ; pratique si plusieurs personnes regardent l’Ă©cran. CĂ´tĂ© connectique, on a droit Ă un port USB-A 3.2, deux ports USB-C 3.2, un port HDMI 1.4, une prise jack 3,5 mm. Des modules Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1 complètent le tout.

Chrome OS, toujours aussi pratique Ă utiliser

L’un des atouts majeurs de ce Chromebook est Ă©videmment son système d’exploitation, Chrome OS. Cet OS est particulièrement rĂ©putĂ© pour sa grande simplicitĂ© d’utilisation, sa bonne fluiditĂ© au quotidien et son absence de virus. Le navigateur Chrome est placĂ© au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout Ă fait adaptĂ© Ă nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique, sont par exemple directement intĂ©grĂ©s Ă ce Chromebook. Bref, une machine taillĂ©e pour la productivitĂ©.

Et parce que ce modèle Acer est un Chromebook Plus, il a Ă©galement profitĂ© des changements majeurs opĂ©rĂ©s par Google avec cette nouvelle gĂ©nĂ©ration. On a ainsi droit Ă une interface repensĂ©e, laquelle utilise d’ailleurs Material You, le nouveau style visuel de Google. Le gĂ©ant amĂ©ricain a aussi tenu Ă ajouter une touche d’IA, pratique pour la retouche photo ou l’Ă©criture de textes. De plus, mĂŞme si ChromeOS demande peu de ressources pour fonctionner rapidement, et donc une configuration pas forcĂ©ment très puissante, les performances ont de mĂŞme Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es. L’Acer Chromebook Plus embarque ainsi un processeur Intel Core i3-1215U, cadencĂ© Ă 1,2 GHz (boost jusqu’Ă 4,4 GHz) et Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM. De quoi profiter d’une puissance supĂ©rieure Ă celle offerte par les anciens Chromebooks. Le tout est complĂ©tĂ© par un stockage UFS de 128 Go.

