Google Chrome s’offre une refonte visuelle à base de Material You

Pour ses 15 ans, Google Chrome va bientôt s'offrir un look plus coloré et harmonieux. Des changements d'interface qui vont aussi toucher le Chrome Web Store.

Après avoir arrondi les bords de YouTube, Google va en faire de même pour Chrome. Pour fêter les 15 ans du navigateur ce mois-ci, la firme a décidé d’harmoniser son interface en exploitant son propre langage visuel, le Material You introduit avec Android 12 en 2021.

À l’instar des smartphones tournant sur les dernières versions de son OS, Google veut vous permettre une personnalisation plus poussée de Chrome, avec une palette de couleurs intégrée à la fois dans l’interface, les réglages et même son moteur de recherche. Les icônes ont aussi légèrement changé pour une plus grande « lisibilité » selon la firme, ainsi que son menu qui offre un accès plus rapide au gestionnaire de mots de passe ainsi qu’aux extensions. L’interface du navigateur va aussi mieux prendre en compte les réglages de votre système concernant le mode nuit par exemple.

Le magasin d’extensions (Chrome Web Store pour les intimes) bénéficie lui aussi d’une refonte visuelle qui arrondit, elle aussi, les angles avec une interface moins chargée et une catégorisation plus claire. Le site accueille pour l’occasion une nouvelle catégorie : extensions optimisées par l’IA. Un aperçu du nouveau store est disponible depuis une semaine via l’adresse chromewebstore.google.com.

Enfin, Google a annoncé des changements significations pour la sécurité de son navigateur en promettant une protection contre le phishing en temps réel alors que celle-ci avait jusqu’à maintenant du mal à suivre : « Les domaines liés au phishing sont devenus de plus en plus sophistiqués et aujourd’hui, 60 % d’entre eux existent pour moins de dix minutes, les rendant difficiles à bloquer. »

Cette nouvelle version de Chrome est attendue pour les prochaines semaines sur toutes les plateformes.

