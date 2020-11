Introduction

La clé HDMI Fire TV Stick a été déclinée dans une version 2020 plus rapide. Nous avons eu l’occasion de tester cette box HDMI qui offre un accès à de nombreuses applications, dont Netflix, Disney+ et Prime Video. C’est également un moyen de discuter avec l’assistant Alexa.

Il n’y a jamais eu autant de choix entre les options Google, Xiaomi, Nvidia, Apple… et Amazon. Voici deux nouvelles sélections : l’Amazon Fire TV Stick 2020 et l’Amazon Fire TV Stick 2020. Si vous cherchez une clé HDMI/boîtier multimédia 4K UHD, on peut déjà vous conseiller de passer votre chemin. Ce sont des produits exclusivement HD et Full HD. Cela fonctionne sur une TV 4K, évidemment, mais on vous conseille d’investir 10 à 20 euros de plus pour un produit compatible 4K UHD.

L’exemplaire testé nous a été prêté par Amazon.

Pas de changements visibles

Au premier regard, peu de changements pour le Fire TV Stick. C’est à l’intérieur que ça change. Par rapport au Fire TV Stick 2019, le dernier Fire TV est 50 % plus rapide avec une efficacité énergétique plus importante, selon Amazon. Le Fire TV Stick 2020 est toujours un appareil de la taille d’une clé USB qui se connecte à un port HDMI libre de votre téléviseur (Amazon fournit une rallonge HDMI si nécessaire).

Il faut ensuite l’alimenter par USB, via la connectique micro USB sur le côté de la clé. Vous pouvez le brancher au secteur, il est fourni, mais le port USB de votre TV sera suffisant. Amazon signale sur son site qu’il est préférable de le brancher via l’alimentation secteur, néanmoins nous n’avons pas remarqué de différence de performances via l’USB du téléviseur.

Étrangement, le Fire TV Stick prend en charge le Dolby Atmos et le HDR. Sur le papier, cela peut vous rassurer, néanmoins sachez que très peu de téléviseurs Full HD sont compatibles HDR. À mon avis cette prise en charge est destinée aux téléviseurs 4K HDR qui profitent d’un upscaling natif (les vidéos HD et Full HD sont converties en vidéos 4K pour gagner en détails). Vous pouvez donc utiliser cette clé HDMI sur un téléviseur 4K… même nous vous conseillons fortement de plutôt investir dans la version 4K qui coûte 10 euros de plus.

Comme la version de l’année dernière, la télécommande du Stick dispose de boutons pour le volume, l’alimentation ainsi que la possibilité de couper le son, ces contrôles sont également valables pour votre téléviseur – vous pourrez ainsi abandonner la télécommande de votre TV. Cette fonction est apportée par le HDMI-CEC, un protocole de contrôle et de communication qui permet de faire « dialoguer » les différents appareils.

D’ailleurs, les boutons sont la seule vraie différence entre le Stick Lite vendu à 30 euros et le Stick classique vendu à 40 euros, vous payez donc 10 euros de plus pour le contrôle de la télévision et du home cinéma. Vous pourrez également discuter avec Alexa via le microphone intégré à la télécommande. Cela dépanne pour faire une recherche ou demander une information, je m’en sers pour régler les ampoules Philips Hue autour de la TV de mon côté.

La molette de navigation est essentiellement des touches directionnelles pour se déplacer dans l’interface. Pas d’interface tactile ici, c’est du 100 % physique. Il faut cliquer. Je dois dire que ça fonctionne beaucoup mieux que la télécommande de l’Apple TV et son touchpad tactile très inconfortable.

Contrairement au Fire TV Cube, point de connecteur Ethernet ici. La connexion se fait exclusivement via Wi-Fi, avec la prise en charge du Wi-Fi 5 (ac). Le port micro USB qui se sert à l’alimentation n’est pas OTG, cela signifie que vous ne pourrez brancher ni une clé USB ni un adaptateur Ethernet.

Installation rapide et interface fluide

Comme toujours, l’installation est très simple. Vous branchez en HDMI votre clé HDMI et vous l’alimentez, comme vous voulez. L’appareil démarre, n’oubliez pas de mettre les deux piles AAA dans la télécommande en attendant, et vous n’avez qu’à le connecter au réseau Wi-Fi et rentrer vos accès Amazon. Cette connexion Amazon est obligatoire, il vous faut donc un compte Amazon.

L’installation et la configuration des applications vont ensuite dépendre de chacune des apps. Pour YouTube ou Netflix, le smartphone permet de s’authentifier en quelques secondes, tandis que certaines apps nécessitent de rentrer les identifiants complets avec la télécommande. Vous trouverez vos applications dans le store embarqué, c’est un élément que l’on a évoqué de façon détaillée dans le test du Fire TV Cube équipé du même OS. Comme on l’expliquait, l’interface est un peu brouillonne avec beaucoup d’auto-promos, néanmoins Amazon nous a fait remarquer qu’une mise à jour de l’interface était prévue d’ici la fin d’année 2020. Concernant les applications, il manque certaines apps, comme myCanal, ADN ou encore Salto (l’installation d’APK est possible, mais ce n’est pas une manipulation accessible). Néanmoins, contrairement à Android TV, vous avez accès à l’application Apple TV et son service sVOD Apple TV+.

Comme le Fire TV 4K et le Fire TV Cube, l’interface est fluide sur le Fire TV Stick 2020. C’est très plaisant d’avoir une telle réactivité dans l’interface avec des lancements d’apps relativement rapides. Pour avoir testé pendant 15 jours le Xiaomi Mi Stick TV, le Fire TV Stick est vraiment plus rapide. Le chargement des flux vidéo, y compris sur Disney+ ou Netflix, ne semble pas souffrir de ralentissements. Très peu de chauffe, on sent que la puce ARM utilisée est plus efficace. C’est, encore une fois, bien mieux que le Mi Stick TV. Évidemment, une Shield TV 4K ou encore un Fire TV Cube seront plus fluides, mais ce sont des box vendues à des prix bien plus élevés.

Avec le Bluetooth 5.0, vous pourrez brancher une manette de jeu par exemple. Cela permet de jouer à quelques jeux disponibles sur le store d’Amazon, des jeux qui restent basiques. Si vous comptez utiliser des services de cloud gaming, pour ceux que vous trouverez sur le store d’Amazon, ce n’est pas le boitier à choisir. Vous noterez le faible espace de stockage (8 Go), mais cela demeure suffisant pour stocker les applications de streaming.

Les alternatives au Fire TV Stick 2020

Parmi les alternatives au Fire TV Stick, il y a évidemment la version 4K. Si vous avez un téléviseur 4K HDR, investissez dans la variante 4K. Les autres alternatives sont équipées d’Android TV, il y a le Xiaomi Mi Stick TV (Full HD) avec des performances inférieures et le Chromecast avec Google TV (4K HDR) vendu beaucoup plus cher.

Prix et disponibilité du Fire TV Stick 2020

Le Fire TV Stick est vendu à 40 euros sur Amazon et Boulanger, il est souvent en promotion à 30 euros pendant certaines périodes.

Si vous n’avez pas besoin de la compatibilité HDR et audio Dolby Atmos, car votre téléviseur n’est pas compatible, et que les fonctions de contrôle de votre TV ne vous intéressent pas, dirigez-vous vers la version Lite vendue à 10 euros de moins.