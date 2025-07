Vous pensiez que le Galaxy Z Fold 7 serait robuste ? Détrompez-vous

Le Galaxy Z Fold 7 devait être le smartphone le plus fin du moment, des concurrents lui ont coupé l’herbe sous le pied. Surtout, il ne sera pas le plus résistant de la bande et ça, c’est plus embêtant.

Samsung Galaxy Z Fold 7 // Source : Setsuna Digital via Weibo

Le 9 juillet arrive à grand pas. C’est ce jour que Samsung a choisi pour tenir son Galaxy Unpacked estival.

Parmi les nouveautés, on y découvrira les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE et potentiellement un smartphone trifold.

Concernant le Galaxy Z Fold 7, on sait déjà à peu près tout sur lui. Samsung a décidé d’enfin revoir son design pour qu’il soit concurrentiel sur la finesse. Exit les briques des années passées, le Z Fold 7 devrait mesurer 8,9 mm d’épaisseur plié et 4,1 mm lorsqu’il est ouvert. Ce ne sont pas les dimensions les plus fines puisque Honor fait mieux avec son Magic V5 et les 8,8 mm de sa version blanche.

Mais à 0,1 mm, ce n’est qu’une bataille marketing. Samsung a pour lui la force d’un écosystème bien rodé et d’une marque très forte dans l’esprit des consommateurs qui se dirigeront plus facilement vers lui que vers ses concurrents chinois.

Pour autant, il y a un aspect pour lequel ces derniers seraient plus intéressants : l’étanchéité.

Une certification IP inchangée

Selon le leaker PandaFlashX, le Z Fold 7 conserverait son indice IP48. Celui-ci garantie une très bonne imperméabilité à l’eau puisqu’il pourrait survivre à une immersion de 30 minutes à 1,5 mètre de profondeur. Mais c’est sa résistance à la poussière qui est plus gênante. Le chiffre « 4 » signifie une « protection contre les particules solides d’un diamètre de 1 mm ou plus ». C’est très gros 1 mm.

Du côté du Magic V5, Honor a relevé sa fiche de durabilité avec un double indicde IP58 et IP59. Il est ainsi protégé contre les particules de poussière sans diamètre minimal et ajoute un niveau à son étanchéité liquide puisqu’il peut résister « aux jets d’eau dirigés à haute température et pression, les lavages ou les procédures de nettoyage à la vapeur ». Tout le monde ne passe pas son smartphone à la machine, mais le V5 pare à toute éventualité.

Ajoutons que le smartphone d’Honor a aussi été retravaillé au niveau de sa charnière qui peut encaisser 500 000 manipulations, contre 200 000 pour le Galaxy Z Fold 6. Il possède même un système de détection des débris basé sur l’IA afin de protéger son écran interne si des corps étrangers y traînent.

Si sur le papier, le Galaxy Z Fold 7 apporte enfin un peu de fraîcheur dans la gamme, il pourrait pêcher par un manque de résistance, élément ô combien pourtant essentiel sur un smartphone pliable. Réponse le 9 juillet.