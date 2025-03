Le Galaxy Z Fold 7 serait presque aussi bon en photo qu’un S25 Ultra grâce à cette modification

Le prochain smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Fold 7, fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs, notamment en ce qui concerne ses capacités photographiques. Si l’on en croit les fuites, le Z Fold 7 pourrait marquer une avancée significative par rapport à ses prédécesseurs, avec un système de capteurs photo repensé.

C’est le lot de tous les acquéreurs de smarpthones très haut de gamme. Jusqu’alors, il faut faire le choix entre un grand écran pliable ou un volet photo plus complet.

Samsung n’y coupe pas. Ses Galaxy S24 Ultra, S25 Ultra et même le S23 Ultra sont bien mieux équipés que le Galaxy Z Fold 6 en matière de photo avec un capteur principal de 200 mégapixels.

Selon le site néerlandais GalaxyClub, Samsung envisagerait de combler cet écart en intégrant aussi un capteur principal de 200 mégapixels dans le Galaxy Z Fold 7. Ce capteur, potentiellement l’ISOCELL HP2 de Samsung, serait le même que celui des Galaxy S Ultra précités.

L’autre amélioration serait portée sur le capteur intérieur. Situé sous l’écran, il pourrait être de même définition qu’actuellement, soit 4 Mpx, mais serait pour autant meilleur.

Malheureusement, les changements s’arrêteraient là. Le reste de la configuration photo du Z Fold 7 demeurerait inchangée avec :

L’intégration d’un capteur de 200 MP et les améliorations attendues du système de caméras du Galaxy Z Fold 7 montrent l’ambition de Samsung de faire de son prochain smartphone pliable un appareil photo de premier plan.

Le Galaxy Z Fold 7 devrait être lancé en juillet prochain. Il est actuellement connu sous deux noms de code : Q7 et Q7M. Puisqu’il se murmure que Samsung pourrait aussi présenter un smartphone pliable à trois volets pour contrer le Mate XT de Huawei, il se pourrait que ce soit lui qui se cache derrière le nom Q7M. Ajoutons qu’on devrait aussi avoir un modèle à clapet, le Galaxy Z Flip 7.

