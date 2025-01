Galaxy Z Flip 7 : Samsung jouerait la prudence côté photo

Les Galaxy Z Flip ne brillent jamais autant que leurs homologues Galaxy S en photographie. La donne ne devrait pas changer en 2025, puisque Samsung ne semble pas vouloir réviser sa copie avec le Z Flip 7, qui pourrait avoir les mêmes capteurs que son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy Z Flip6, pour illustration // Source : Frandroid

Les Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra sont enfin là tandis qu’on croise une rumeur sur l’avenir du Galaxy S25 Edge par-ci, ou un détail énervant par là, etc. L’année 2025 de Samsung réserve cependant encore d’autres annonces, notamment du côté de ses smartphones pliables. En effet, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 doivent répondre fermement à une concurrence qui se fait de plus en plus sérieuse sur ce segment, et nous avons hâte d’en savoir plus à leur sujet.

Sauf que « déception » pourrait être le maître mot avec le Z Flip 7. Du moins, côté photo, puisque selon GalaxyClub, il devrait reprendre des composants semblables (si ce n’est les mêmes) à ceux du Galaxy Z Flip6. On se retrouverait donc à nouveau avec deux appareils photo à l’arrière, un principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle de 12 Mpx. En selfie, on aurait toujours affaire au même capteur de 10 Mpx, alors que la série des Galaxy S est passée à un capteur de 12 Mpx, il y a deux ans de cela.

L’optimisation logicielle comme seul moyen de progrès ?

Si les rumeurs de GalaxyClub se révèlent exactes, le Z Flip 7 n’aura ainsi toujours pas droit à un téléobjectif. C’est dommage, quand on sait que l’appareil passe le cap des 1 000 euros lorsqu’il s’agit de passer à la caisse. L’écran pliable et tous les composants et mécanismes qui vont avec sont évidemment responsables d’un prix plus élevé. Mais nous aimerions tout de même retrouver ici des prestations analogues à ce que l’on retrouve avec les Galaxy S.

Heureusement, le successeur du Z Flip6 devrait prendre des photos un peu plus convaincantes que son ainé. L’optimisation logicielle est un élément important à prendre en compte sur un smartphone, et c’est de ce côté que cette nouvelle génération devrait apporter des améliorations. C’est d’ailleurs le parti pris de Samsung pour les Galaxy S25 et Galaxy S25+ qui reprennent, eux aussi, la fiche technique de leurs prédécesseurs.

Attention cependant, l’optimisation logicielle pourrait être un peu moins impressionnante avec le Z Flip 7. L’appareil devrait être équipé non pas d’une puce Snapdragon 8 Elite, mais d’un processeur conçu par Samsung, un Exynos 2500. Et, il reste des inconnues à son sujet, et notamment du côté de ses performances en traitement de photos.

Des brevets qui suggèrent une apparition future d’un téléobjectif

Si le Z Flip 7 semble bien parti pour reprendre une recette semblable à celle du Z Flip6, il pourrait en être autrement pour les générations suivantes. GalaxyClub mentionne des brevets de Samsung pour un smartphone pliable agrémenté de trois appareils photo. De quoi ajouter un téléobjectif.

Samsung a déposé deux brevets pour des écrans plus imposants sur la face extérieure d’un Galaxy Z Flip, le tout agrémenté de trois appareils photos // Source : GalaxyClub

Ces brevets commencent toutefois à dater un peu, puisqu’ils ont été déposés en 2022. Les raisons pour lesquelles Samsung n’en a toujours pas profité peuvent être diverses, mais dans tous les cas, la priorité semble avoir été donnée à autre chose.

Si toutes ces informations sont à prendre avec d’énormes pincettes, elles nous donnent de quoi spéculer pour les années à venir. De quoi rendre les prochaines rumeurs et présentations officielles des futurs Galaxy Z Flip plus intéressantes.