Le Samsung Galaxy Z Flip 7 aurait un processeur encore jamais utilisée

Le Galaxy Z Flip 7 devrait être le premier smartphone à embarquer le nouveau SoC de Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 6, pour illustration // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Il ne reste plus que quelques semaines avant le début de l’année 2025, et avec elle l’arrivée des nouvelles générations de smartphones.

Pour Samsung, ce sera au tour des Galaxy S25 de briller, mais aussi des Z Fold 7 et Z Flip 7 de se battre contre une concurrence de plus en plus rude sur le marché des smartphones pliables.

Ce dernier devrait être lancé en plein été, et si l’on a déjà eu droit à quelques fuites à son sujet, nos confrères de PhoneArena viennent de nous en dire plus au sujet de sa puce. En effet, Samsung devrait pouvoir l’équiper de l’Exynos 2500, le nouveau SoC de Samsung Foundry basée sur une architecture 3 nm.

Et ce n’était pas gagné d’avance. La firme sud-coréenne a dû faire face à des problèmes de rendement qui ont provoqué un tel retard que certains experts ont annoncé l’abandon du projet. Mais Samsung a persisté et, après avoir réussi à stabiliser ses processus de fabrication, s’apprête enfin à lancer la production de masse de l’Exynos 2500.

S’équiper de puces Exynos, une nécessité pour Samsung ?

Les grands perdants dans cette histoire auront donc été les Galaxy S25. Prévus pour janvier 2025, ceux-ci devront (peut-être) se contenter des puces de la concurrence, à savoir des Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Et ce, même en Europe, où Samsung avait fait le choix d’utiliser une Exynos 2400 sur la gamme des Galaxy S24.

Au change on ne sera pas perdant tant le Snapdragon 8 Elite est performant et assez économe en énergie.

Le S25 FE et l’hypothétique S25 Slim pourraient être les seuls membres de la fratrie à bénéficier de l’Exynos 2500. Car, comme le Z Flip, ils devraient sortir plus tard l’année prochaine, quand la production de la nouvelle puce de Samsung sera bel et bien lancée et éprouvée.

Il reste à voir si cela signifie que Samsung compte bien continuer l’expérience Exynos pour les Galaxy S de 2026. Selon PhoneArena, le géant sud-coréen travaille toujours sur la fabrication de puces en 2 nm, on pourrait donc s’attendre à ce que ses futurs smartphones haut de gamme puissent en bénéficier.

Une stratégie qui permettrait à Samsung de ne plus dépendre des prix extérieurs. Qualcomm semble bien partie pour augmenter ses tarifs avec son Snapdragon 8 Elite Gen 2. Si Samsung veut maîtriser ses prix de vente, il se pourrait qu’il ait grand besoin de ses puces Exynos.