Samsung lève le doute quant à l’avenir de ses puces Exynos

Dans le cadre de ses derniers résultats financiers, Samsung a confirmé l’arrivée prochaine d’un Exynos 2500. Cette nouvelle n’est pas à prendre à la légère car l’avenir de ces puces n’était pas garanti.

Samsung a confirmé qu’un Exynos 2500 est bien dans les cartons // Source : Samsung

Une ombre particulièrement épaisse planait il y a encore quelques semaines sur le futur de la gamme de processeurs mobiles Exynos, chez Samsung. Une ombre désormais en bonne partie dissipée, puisqu’on apprend cette semaine, de manière quasi certaine, que les puces Exynos perdureront bien dans l’offre du géant coréen.

Contrairement à ce qu’avançait en juin Ming-Chi Kuo, pourtant bien informé, Samsung n’a pas abandonné le développement de sa puce Exynos 2500. L’analyste de TF International évoquait, il y a un peu plus d’un mois, un abandon du projet, dû à d’importants problèmes de rendements rencontrés par Samsung Foundry. Samsung avait toutefois rapidement démenti…. et l’on constate désormais que cette prise de position de l’entreprise n’avait rien d’un coup de bluff.

Samsung lancera bien une puce Exynos 2500

Et pour cause, Samsung a profité de la publication de ses derniers résultats financiers pour confirmer de manière on ne peut plus explicite que l’Exynos 2500 était toujours d’actualité.

« System LSI prévoit de concentrer les capacités de sa division commerciale sur la fourniture stable d’Exynos 2500 pour les produits phares », a notamment indiqué la firme à ses actionnaires, mentionnant clairement le nom définitif de son futur processeur mobile. Une pratique assez peu commune, souligne NotebookCheck, qui tend à démontrer que Samsung est confiant.

Et si l’Exynos 2500 équipait à l’avenir certains PC portables de Samsung ? // Crédit photo : OtaXou

Pour sa fabrication, la firme devrait pour rappel employer le procédé de gravure 3 nm « 3GAP » mis au point par Samsung Foundry. Un procédé qui semble donc, par ricochet, susciter de bons espoirs au sein de l’entreprise. Un optimisme visiblement dû aux bonnes performances obtenues avec la puce Exynos W1000 des Galaxy Watch 7 et Watch 7 Ultra, elle aussi gravée avec ce node.

Autre détail intéressant, provenant cette fois d’un leaker, Samsung aurait réussi à améliorer significativement son rendement pour la production de l’Exynos 2500. Suffisamment du moins pour qu’il « fasse ses débuts sans aucun problème ». On apprend enfin que la firme travaillerait à décliner sa puce en plusieurs variantes de manière à l’adapter à l’envie sur plusieurs types d’appareils : des smartphones et des tablettes, bien sûr… mais aussi d’éventuels PC portables.