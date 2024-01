Samsung Galaxy S24 (Exynos 2400) vs S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3) : voici les différences de performances observées

Nous avons les Galaxy S24 entre les mains, tous les nouveaux smartphones de Samsung. C'est l'occasion de faire un point sur les différences de performances observées entre les Samsung Galaxy S24 (Exynos 2400) et S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3).

Samsung a opté pour un changement important pour sa nouvelle gamme Galaxy S24. Le groupe coréen équipe ses modèles Galaxy S24 et S24 Plus avec sa propre puce, l’Exynos 2400, en Europe et en Inde. Par ailleurs, le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra, sera muni de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ce choix marque le retour de la puce Exynos dans la série Galaxy S de Samsung, une démarche observée avec prudence. En effet, l’Exynos utilisé dans le Galaxy S22 avait rencontré des critiques pour des problèmes de surchauffe, de performance et d’autonomie. Malgré cela, Samsung s’efforce de revaloriser sa série Exynos avec cette nouvelle itération.

Nous avons décidé d’intégrer le ROG Phone 8 Pro dans ce comparatif, ce dernier dispose de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Cela permet d’avoir un bon aperçu des capacités du Snapdragon 8 Gen 3 dans deux châssis différents.

Les puces en question

L’Exynos 2400 intègre un processeur de 10 cœurs, incluant un Cortex-X4 à 3,16 GHz, deux Cortex-A720 à 2,9 GHz, trois autres Cortex-A720 à 2,6 GHz et quatre Cortex-A520 à basse consommation à 1,95 GHz. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 est équipé d’un CPU 8 cœurs, offrant jusqu’à 3,2 GHz pour le Cortex-X4, 2,9 GHz pour les Cortex-A720, 2,6 GHz pour d’autres Cortex-A720 et 2,0 GHz pour les Cortex-A520.

Exynos 2400 Samsung Exynos 2400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Gravure 4 nm (Samsung 4LPP+) 4 nm (TSMC N4) Prime 1x Cortex-X4 @ 3,2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,3 GHz Big 2x Cortex-A720 @ 2,9 GHz 5x Cortex-A720 @ 3,2 GHz Mid 3x Cortex-A720 @ 2,6 GHz - Small 4x Cortex-A520 @ 2 GHz 2x Cortex-A520 @ 2,3 GHz GPU Samsung Xclipse 940 basé sur AMD RDNA 3 Qualcomm Adreno 750

Du côté des performances graphiques, l’Exynos 2400 comprend un GPU Xclipse 940, conçu sur la base de l’architecture AMD RDNA 3, alors que le Snapdragon 8 Gen 3 est doté d’un GPU Adreno 740.

Nos résultats

Alors, que cela donne-t-il ? Commençons par les points positifs. Le SoC Exynos a enregistré une performance impressionnante dans Geekbench 6, avec un score de 2072 en single-thread et 6565 en multi-thread, surpassant légèrement la moyenne du Snapdragon 8 Gen 3. Cependant, ce score est obtenu avec une consommation d’énergie un peu plus importante. De plus, on n’observe pas cette tendance dans les autres benchmarks.

Modèle Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Ultra Asus ROG Phone 8 Pro AnTuTu 10 1722457 1875639 2105923 AnTuTu CPU 427031 457922 442704 AnTuTu GPU 680048 741621 880348 AnTuTu MEM 323844 366871 427773 AnTuTu UX 291534 309225 355098 PC Mark 3.0 18232 17957 21763 3DMark Wild Life Extreme 4294 4571 5178 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 25.71 FPS 27.38 FPS 31 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 96 / 65 FPS 99 / 83 FPS 122 / 90 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 99 / 111 FPS 105 / 132 FPS 135 / 156 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 119 / 248 FPS 120 / 338 FPS 165 / 378 FPS Geekbench 6 Single-core 2072 1985 2213 Geekbench 6 Multi-core 6565 6409 6973 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 15568 17263 16583 Lecture / écriture séquentielle 2170 / 996 Mo/s 2500 / 1190 Mo/s N/C

En pratique, les performances des deux puces varient. Bien que le Snapdragon 8 Gen 3 surpasse souvent l’Exynos 2400 dans de nombreux benchmarks, notamment en termes de puissance graphique, il existe des situations où l’Exynos 2400 se montre plus performant, comme dans le cas du raytracing, certainement grâce à l’expertise d’AMD (le benchmark 3DMark Solar Bay permet de mesurer ça).

Malgré ça, il apparaît clairement que l’Exynos 2400 du Galaxy S23 affiche une performance globale inférieure au Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra. Avec une consommation plus élevée et des performances moindres, il se distingue toutefois de son prédécesseur, l’Exynos 2200, par une différence. Notamment, aucun problème de surchauffe n’a été observé sur les Galaxy S24 et S24 Plus. De plus, l’écart de performances n’est pas aussi important que cela. Il faudra mener nos tests jusqu’au bout, surtout les tests d’autonomie qui prennent un peu plus de temps avec notre protocole. Peut-être que la différence sera plus palpable.

Il est aussi important de souligner que les Galaxy S24 (et 24 Plus) et S24 Ultra ont des conceptions de châssis différentes. Le Galaxy S24 Ultra, bénéficiant d’un système de refroidissement plus perfectionné et massif, pourrait ainsi obtenir de meilleurs résultats dans les benchmarks. Nous allons aussi veiller à observer le comportement de l’accroche réseau, le Wi-Fi aussi, car les deux SoC partagent différents modems. Même constat pour la photographie et la vidéo, avec des processeurs de signal d’image (ISP) différents.

Enfin, la performance remarquable du ROG Phone 8 Pro mérite une attention particulière, il surpasse tous les modèles Galaxy S24, quelle que soit la puce utilisée. Ceci laisse présager d’éventuelles surprises de la part d’autres fabricants de smartphones tels que OnePlus, Oppo, Xiaomi, Honor, etc.