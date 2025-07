Cette voiture électrique chinoise se recharge en 10 minutes seulement

Le constructeur chinois Li Auto lève le voile sur sa nouvelle i8. Il s’agit d’une voiture électrique de grand format, mais la marque refuse de parler de monospace. Surtout, elle se recharge en moins de 10 minutes.

Crédit : Li Auto

À l’heure actuelle, il existe pas moins de 150 constructeurs automobiles rien qu’en Chine. Cependant, seulement deux sont en réalité rentables. Il s’agit de BYD, qui est actuellement le leader mondial de la voiture électrique, et une autre marque beaucoup moins connue chez nous. C’est Li Auto, qui n’a pas encore fait la route jusqu’en Europe.

Un grand SUV pour la famille

Cette dernière est en revanche déjà très bien implantée en Chine, où elle y commercialise sa Mega, un grand van électrique haut de gamme. Ce n’est pas tout, car au mois d’avril 2025, le constructeur avait levé le voile sur sa 2ème voiture électrique. Il s’agit cette fois-ci d’un modèle familial, qui ressemble à un monospace.

Mais la firme préfère quant à elle parler de SUV, comme le rapporte le site Car News China. Il s’agit de la i8, qui n’a cependant absolument rien à voir avec la berline hybride de BMW, sortie quelques années plus tôt.

Crédit : Li Auto

Cette nouvelle arrivante dans le catalogue affiche un style particulièrement épuré, qui s’inspirerait des yachts selon le Li Xiang, PDG de la marque. Les lignes sont très simples et modernes, notamment au niveau de la face avant. Cette dernière intègre la signature lumineuse de manière assez surprenante, en haut du capot, juste sous le pare-brise. La calandre est quant à elle pleine tandis que l’on retrouve tout de même un bouclier ouvert et des prises d’air de chaque côté.

La silhouette a été conçue pour maximiser l’aérodynamisme, alors que le Cx (coefficient de traînée) est particulièrement bas. Il est annoncé à seulement 0,218, contre 0,220 pour la Tesla Model Y. De profil, la voiture est plutôt massive mais son toit peint en noir permet d’alléger un peu sa silhouette. Elle se chausse de grandes roues, dont la diagonale n’a pas encore été confirmée par le constructeur. Enfin, la partie arrière est également très moderne, avec sa signature lumineuse qui prend la forme d’une simple barre.

Crédit : Li Auto

La nouvelle Li Auto i8 mesure pas moins de 5,09 mètres de long, ce qui lui permet de chasser sur les terres de la Tesla Model X notamment. Le SUV affiche également une largeur de 1,96 mètre pour 1,74 mètre de haut. Sa garde au sol est annoncée à 19,5 centimètres, tandis que la suspension pneumatique est réglable sur 6,5 centimètres. Le constructeur a également montré quelques photos du poste de conduite. Ce dernier est très spacieux, puisqu’il s’offre une configuration 2+2+2 et l’empattement mesure 3,05 mètres.

Une charge très rapide

La voiture a le droit à deux affichages de 15,7 pouces, pour le combiné d’instrumentation et l’écran tactile. De plus, l’espace aux jambes et à la tête s’annonce également très généreux, et le coffre offre une profondeur de 56,5 centimètres. Le volume en litres n’a quant à lui pas encore été précisé. Le SUV est aussi doté d’un toit ouvrant permettant de bloquer jusqu’à 99,9 % des rayons UV. Dès la version d’entrée de gamme, la nouvelle Li Auto est équipée d’une transmission intégrale.

Crédit : Li Auto

L’auto affiche alors une puissance maximale de 536 chevaux, pour un couple de 660 Nm. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes, et atteindre une vitesse maximale de 180 km/h. Mais ce qui nous intéresse, c’est surtout sa batterie. La voiture électrique chinoise a le droit à un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 90,1 kWh. Dans sa version plus haut de gamme, elle atteint les 97,8 kWh. De quoi atteindre une autonomie maximale de 720 kilomètres CTLC, soit environ 612 kilomètres WLTP.

Crédit : Li Auto

Mais là où la voiture fait fort, c’est sur la recharge, qui atteint les 5C, grâce à son architecture 800 volts. Concrètement, elle peut encaisser jusqu’à 489 kW et avec une recharge rapide. En seulement 10 minutes, 500 km d’autonomie sont récupérés. Déjà disponible à la commande en Chine, la nouvelle Li Auto i8 démarre à partir de 321 800 yuans. Ce qui donne environ 38 821 euros selon le taux de change actuel. Un prix qui sera revu à la hausse si elle arrive en Europe, en raison des droits de douane.