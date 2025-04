Cette étonnante voiture électrique chinoise est capable de se recharger en 10 minutes

Li Auto a présenté sa deuxième voiture électrique en Chine, le i8 – sans lien avec la BMW éponyme. Il s’agit d’un SUV pour six passagers, capable de se recharger très rapidement !

On ne sait pas vraiment dans quelle catégorie classer le Li Auto i8. Certains affirment qu’il s’agit d’un SUV, mais on ne peut s’empêcher d’y voir des airs de monospace, avec son pare-brise dans le prolongement du capot, son habitacle spacieux ou encore ses six places.

En Chine, le MIIT vient de publier son rapport d’homologation sur le Li Auto i8, ce qui permet d’en apprendre davantage sur la deuxième voiture électrique de la marque chinoise, qui commercialise déjà son Mega, un immense van que nous avions pu découvrir.

Une communication mieux maitrisée

Sur Weibo, Li Auto a dévoilé des photos officielles de son i8 en même temps que la publication du rapport du MIIT, l’autorité de régulation chinoise rattachée au ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information.

En Chine, aucun véhicule ne peut être commercialisé sans passer par une analyse du MIIT, qui s’assure de la conformité du modèle. À l’issue de cette procédure, le MIIT publie un rapport dans lequel figurent des photos du véhicule ainsi que des informations essentielles.

Pour tenter de maîtriser cette communication, certains constructeurs chinois, comme Li Auto, mais aussi Onvo avec le L90, publient des images et des informations officielles à la même date que la parution du rapport du MIIT. Le but est de donner l’impression d’une communication parfaitement orchestrée.

Monospace ou SUV ?

Si Carnewschina parle de SUV pour classifier ce Li Auto i8, on est davantage tenté de parler de monospace. La ligne générale de l’auto n’est pas sans rappeler cette catégorie de véhicules très en vogue dans les années 1990 et 2000.

Côté dimensions, Li Auto indique une longueur de 5,08 m, une largeur de 1,96 m et une hauteur de 1,74 m. L’empattement atteint 3,05 m, ce qui permet d’offrir suffisamment d’espace pour six personnes à bord. Le poids est annoncé à 2 580 kg ou 2 610 kg.

En ce qui concerne le style, l’ensemble est très épuré. Les projecteurs sont intégrés dans le bouclier, le plus curieux est ce bandeau lumineux sous le pare-brise. La carrosserie est peinte dans une couleur unie, tandis que l’habitacle est noir. On remarque des poignées de portes affleurantes, un becquet de toit et un bandeau lumineux à l’arrière. Trois modèles de jantes sont proposés, allant jusqu’à 21 pouces. Enfin, la présence d’un LiDAR sur le toit trahit l’équipement d’un système de conduite autonome avancé.

Une charge qui s’annonce très rapide

Li Auto a choisi d’utiliser deux moteurs pour faire du i8 un modèle à transmission intégrale. Le SUV dispose ainsi d’un moteur de 150 kW à l’avant et d’un autre de 250 kW à l’arrière, pour une puissance cumulée de 400 kW, soit 543 chevaux. La vitesse de pointe est limitée à 180 km/h.

Concernant la batterie, Li Auto a indiqué que son SUV utilisera une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt), sans en préciser la capacité. On sait néanmoins qu’elle est capable d’accepter une puissance de charge dite 5C, soit cinq fois la capacité de la batterie. Il faut donc s’attendre à une puissance de charge comprise entre 400 et 500 kW, ce qui semble devenir un nouveau standard pour les véhicules électriques chinois.

Entre un espace généreux pour six passagers, une recharge ultra-rapide et un prix estimé à 50 000 euros (400 000 yuans en Chine), on pourrait penser que ce SUV/monospace aurait ses chances en Europe. À ce tarif, voire un peu moins pour profiter du bonus écologique en France, certainement.

Mais si Li Auto souhaite commercialiser le i8 sur le Vieux Continent, le prix ne sera absolument pas le même. Sans atteindre le niveau tarifaire d’un Tesla Model X, le Li Auto i8 serait proposé à un minimum de 70 000 euros, ce qui le place très loin d’un Peugeot E-5008, pourtant capable d’accueillir jusqu’à sept passagers.

Le modèle devrait être présenté au salon de Shanghai le 23 avril prochain. Lors du lancement commercial du i8, Li Auto devrait avoir atteint un réseau de 2 500 stations de charge, soit environ 15 000 bornes, sur le territoire chinois. Pour l’instant, la marque en compte 2 083 selon les informations de Cnevpost.

