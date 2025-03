Recharger sa voiture électrique en 8 minutes devient réalité avec cette nouvelle batterie chinoise

Farasis Energy a dévoilé une nouvelle batterie pour voiture électrique, capable de se recharger en moins de 9 minutes. Un atout pour l’entreprise, qui compte vendre cette batterie aux marques automobiles cherchant une charge ultra rapide.

Batteries DS N°8 (pour illustration) // Source : DS

Les batteries 6C sont certainement la prochaine grande évolution du côté des accumulateurs d’énergie pour l’automobile, aux côtés de la batterie solide. Les fabricants chinois de batteries, comme CATL et BYD, ont déjà annoncé des batteries 6C pouvant être rechargées en 10 minutes.

C’est maintenant au tour de Farasis Energy de se lancer dans cette course à la puissance de charge : le média chinois CnEVPost relaie l’annonce de l’entreprise, qui dévoile une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) 5C et une LFP (lithium – fer – phosphate) 6C.

Batteries 6C : de quoi parle-t-on ?

Si vous voyez « 6C » après une batterie, c’est que vous êtes en présence d’une batterie capable de gérer une puissance électrique très importante. De manière générale, le « C » fait référence au rapport entre la puissance de charge et la capacité de la batterie ; dans notre cas d’une batterie « 6C », cela signifie qu’elle peut encaisser une puissance de charge allant jusqu’à six fois sa capacité totale.

Concrètement, cela représenterait une puissance de charge de 300 kW pour une batterie de 50 kWh d’une voiture citadine, ou encore 600 kW dans le cas d’une batterie de 100 kWh d’une voiture routière.

Cela induit des temps d’arrêt de charge bien plus courts. Voici donc des promesses alléchantes qui pourraient redéfinir l’usage d’une voiture électrique, limitant ainsi son principal défaut par rapport à une voiture thermique : le temps de charge.

Pour tout savoir des batteries 6C, retrouvez notre dossier complet sur ce nouveau type de batteries.

Un refroidissement optimisé pour améliorer les temps de charge

Dans l’article de CnEVPost, on apprend que les nouvelles batteries de Farasis Energy sont de type « pouch », avec une attention particulière portée sur la dissipation de la chaleur. En utilisant des modèles d’optimisation, les batteries NMC 5C et LFP 6C sont capables de maintenir la température autour de 50 degrés lors d’une charge rapide. La surface de dissipation de la chaleur a été multipliée par 4 sur la batterie NMC 5C et par 4,8 sur la batterie LFP 6C.

Les cellules de batteries Farasis // Source : Farasis

Cette capacité à limiter la montée en température de la batterie permet de réduire le temps de charge. Comme l’annonce Farasis Energy, dans un environnement de charge ultra-rapide à environ 30 degrés, le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % de la batterie a été réduit de 11 min 48 s à 10 min 12 s, soit une amélioration de 13,5 %, pour la batterie NMC 5C, et de 10 min 17 s à 8 min 33 s, soit un gain de 16,8 %, pour la batterie LFP 6C.

Une conception aidée des modèles ROM

Avec cette conception basée sur un modèle de simulation ROM, Farasis Energy a pu réduire le temps de développement de sa batterie. Cette technologie permet d’effectuer des simulations de charge rapide en seulement 10 secondes, contre 8 à 10 heures avec les logiciels traditionnels. Farasis précise que ce modèle peut être appliqué à différentes chimies de batteries (NMC, LFP et sodium), en analysant en profondeur leurs principes de fonctionnement.

En adoptant ce modèle de projection ROM, il est possible d’ajuster plus rapidement la chimie de la batterie afin d’optimiser la vitesse de charge.