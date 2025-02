Cette nouvelle « voiture électrique » Huawei peut se recharger en 10 minutes seulement

Récemment dévoilée, la nouvelle voiture électrique de Huawei, la Maextro S800, nous donne de nouvelles informations à son sujet. La voiture électrique de luxe s’offre notamment une charge ultra rapide, ainsi que de nombreuses technologies de pointe.

Maextro S800 // Crédit : Maextro

Oubliez ce que vous pensez savoir sur les voitures chinoises. Si elles n’étaient il y a quelques années que de pâles copies de modèles vendus en Europe, les choses ont depuis bien changé. Et aujourd’hui, on comprend pourquoi l’Union européenne tremble devant les constructeurs venus de l’Empire du Milieu.

Une berline ultra-technologique

Si l’on pense notamment à BYD, en passe de devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique, ou encore Xpeng, une autre marque pourrait un jour débarquer chez nous. Il s’agit de Maextro, qui a conçu une incroyable berline électrique en partenariat avec Huawei et JAC, la nouvelle S800. Cette dernière avait été dévoilée en fin d’année 2024, et a pour but de rivaliser avec Rolls-Royce et Maybach. Et elle a toutes les cartes en mains pour y arriver sans aucun souci !

Car voilà que cette voiture électrique haut de gamme dévoile de nouvelles informations à son sujet. Et tout particulièrement en ce qui concerne sa recharge très rapide. En effet, selon le site spécialisé Car News China, la Maextro S800 peut encaisser une puissance de 6C. C’est-à-dire que celle-ci peut atteindre six fois la capacité de la batterie, ici affichée à 65 kWh. En clair, la voiture peut se recharger à 390 kW, ce qui est tout simplement énorme.

Crédit : Maextro

Seulement 10,5 minutes sont alors nécessaires pour passer de 10 à 80 % en courant continu, et ce notamment grâce à son architecture 800 volts. La berline est également compatible avec la nouvelle borne récemment dévoilée par Huawei, qui se dote d’un bras robotisé. Celle-ci délivre jusqu’à 600 kW mai, elle n’est pas encore proposée chez nous pour le moment. Mais ce n’est pas la seule innovation de cette nouvelle Maextro S800, qui est en fait un démonstrateur sur roues de tout le savoir-faire de Huawei.

La berline électrique est également équipée de la conduite autonome, qui atteint très probablement le niveau 3. Et pour cause, elle se dote de non pas un, mais bien quatre capteurs LiDAR, ainsi qu’un total de 32 capteurs divers et variés. Ces derniers sont en mesure de détecter si une collision inévitable va avoir lieu, afin de s’y préparer. Les sièges se règlent automatiquement pour ajuster la position et les ceintures de sécurité se tendent, tandis que les fenêtres sont remontées. Enfin, la voiture se déverrouille automatiquement pour faciliter l’accès aux secours si besoin.

Bientôt chez nous ?

Ce n’est pas tout, car la Maextro S800 est également équipée de feux à LED capables d’interagir avec le conducteur et les piétons, en projetant des informations sur la route. Elle profite également d’un système de suspensions qui réagit en temps réel aux imperfections de la chaussée, afin d’offrir un confort optimal aux passagers. Par ailleurs, la berline peut également se déplacer en crabe, comme le GMC Hummer EV, entre autres. Son diamètre de braquage peut aussi être réduit grâce à un mode spécifique.

Sous son capot, la berline électrique ultra haut de gamme embarque pas moins de trois moteurs électriques. Le tout affiche une puissance totale de 835 chevaux, mais une version un peu plus abordable avec deux moteurs sera aussi proposée. Celle-ci devrait tout de même développer pas moins de 666 chevaux. À noter que la voiture est aussi disponible avec un prolongateur d’autonomie, qui prend la forme d’un moteur essence 1,5 litre. Mais ce dernier n’est pas relié aux roues et sert juste à alimenter la batterie.

Crédit : Maextro

La nouvelle Maextro en 100 % électrique s’offre une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) fournie par CATL mais l’autonomie n’a pas encore été dévoilé. La grande berline longue de 5,48 mètres va arriver en Chine au mois de mai, avec un prix affiché à partir de 1 million de yuans, soit environ 131 290 euros. Pour l’heure, on ne sait pas encore si elle fera son arrivée en Europe. Mais si c’est le cas, elle devra composer avec des droits de douane très élevés, qui feront inévitablement grimper son tarif.