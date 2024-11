Huawei s’attaque à Rolls-Royce avec sa nouvelle voiture électrique hors norme

Le géant chinois de la tech Huawei s’est associé au groupe automobile JAC pour créer la marque Maextro. Celle-ci vient de lever le voile sur sa nouvelle voiture électrique, la S800, une grande berline qui veut notamment chasser sur les terres de Rolls-Royce et Maybach.

Les constructeurs automobiles sont particulièrement nombreux en Chine, beaucoup ayant fait leur apparition très récemment. Même si quasiment aucun n’est en fait rentable, et que certains sont en grande difficulté, comme Neta par exemple. Et voilà pourtant qu’une nouvelle marque vient tout juste de faire son arrivée sur le marché.

Une berline ultra haut de gamme

Vous n’en avez probablement jamais entendu parler, et c’est tout à fait normal, car elle est totalement méconnue dans nos contrées. Il s’agit de Maextro, qui vient de naître, fruit de l’alliance entre le géant de la tech Huawei et le groupe automobile chinois JAC. Pour mémoire, le spécialiste des smartphones est déjà coutumier de cette pratique, puisqu’il s’était notamment associé à Changan et CATL pour créer Avatr un peu plus tôt, entre autres.

Crédit : Maextro

Mais revenons à Maextro, qui vient tout juste de lever le voile sur sa toute première création dans un post sur Weibo. Celle-ci prend cette fois-ci la forme non pas d’un énième SUV mais d’une berline de luxe, qui ne vise rien de moins que les Rolls-Royce et Maybach – nous pourrions aussi la comparer à la Hongqi EH7 que nous avions découvert au Mondial de Paris. Baptisée S800, cette nouvelle venue affiche des dimensions généreuses, avec 5,48 mètres de long pour 2,0 mètres de large et 1,54 mètre de haut.

Si le dessin de la face avant a été travaillé afin d’optimiser le Cx (coefficient de traînée), ce dernier n’a pas encore été précisé par le constructeur. Le côté bling-bling des berlines de luxe chinoises est évidemment bien présent, que ce soit avec la calandre mais aussi les entourages de fenêtres chromés, sans parler des grandes jantes pleines. De profil, la silhouette est assez élancée, tandis que l’empattement mesure 3,37 mètres, ce qui est très impressionnant.

Enfin, la partie arrière se veut un peu plus épurée, avec une signature lumineuse prenant la forme d’un large bandeau rétro-éclairé. Il se murmure que seulement deux teintes de carrosserie sont disponibles, soit une version bicolore avec du gris et du violet, soit une variante intégralement noire, comme sur les photos officielles. Nous devrions en savoir plus à son sujet au cours des prochains mois, car pour l’heure le constructeur reste assez peu loquace sur cette auto.

Une conduite autonome de niveau 3

Pour le moment, Maextro ne montre aucune image du poste de conduite de sa nouvelle berline haut de gamme, mais il se dit qu’elle aura notamment le droit à un ciel étoilé à bord. Quelques photos volées laissent entrevoir non pas un mais bien trois écrans, dont la taille n’a pas encore été dévoilée pour le moment. On se dote en revanche que l’habitabilité devrait être royale aux places arrière.

Malheureusement, pas un mot n’a encore été dit sur la motorisation de la nouvelle Maextro S800, qui sera en tout cas 100 % électrique. On ne connaît donc pas la taille de la batterie et encore moins l’autonomie, de même que la puissance de la voiture, qui pourrait logiquement se décliner en plusieurs versions. Mais nous en saurons plus au cours des prochains mois sur cette rivale de la Mercedes EQS.

Maextro annonce de plus que sa S800 est compatible avec la conduite autonome de niveau 3 grâce à un capteur LiDAR sur le toit, afin de concurrencer directement Mercedes et Tesla. Elle aura aussi le droit à toute une foule de technologies, comme le Super Cruise, le Super Awarness ou encore la Super Communication et la Super Reliability. Mais là encore, plus de détails seront donnés plus tard.

Les pré-commandes sont déjà ouvertes, moyennant un acompte de 20 000 yuans (environ 2 600 euros). Si le prix n’est pas encore officiel, Maextro donne une fourchette de 1 million à 1,5 million de yuans, soit entre 130 000 et 200 000 euros. Une somme folle pour le marché chinois, et qui ne laisse que peu d’espoir concernant une arrivée de cette S800 en Europe, puisque la hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises la rendraient encore plus coûteuse.