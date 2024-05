L’impressionnante voiture électrique de Huawei roule déjà en France, et on l’a aperçu

L'Avatr 12 est une voiture électrique ultra attendue en Europe. Elle est conçue en partenariat avec Huawei et CATL, le géant des batteries pour voitures électriques. On l'a vue rouler en France, avec des plaques constructeur. De quoi la voir arriver rapidement en concession ? Pas forcément.

Huawei, le géant chinois des nouvelles technologies fait une arrivée fracassante sur la voiture électrique. Ce n’est pas un constructeur automobile à part entière, mais l’entreprise a noué de nombreux partenariats avec des entreprises du secteur. L’idée : créer de nouvelles marques automobiles avec des constructeurs déjà établis, en leur fournissant certaines technologies, dont les moteurs et l’infodivertissement.

On peut citer les marques Stelato (avec BAIC), Luxeed (avec Chery), Aito (avec Seres) et enfin Avatr (avec CATL). C’est cette marque qui nous intéresse aujourd’hui, qui commercialise déjà son SUV, baptisé Avatr 11, et sa berline, dénommée Avatr 12 en Chine. Notre journaliste Jean-Baptiste a eu la chance d’apercevoir sur la route, en région parisienne, l’Avatr 12.

Avatr 12 : la berline 100 % électrique de Huawei

Une rencontre inattendue, immortalisée avec quelques clichés. Ces images ne sont certes pas de la meilleure des qualités (difficile de prendre des photos en voiture), mais elles permettent de discerner le modèle, et surtout la plaque d’immatriculation. Nous sommes donc en présence de plaques constructeur. Deux hypothèses s’ouvrent alors à nous.

Il peut s’agir ce que l’on appelle un « essai concurrence ». C’est-à-dire qu’un constructeur concurrent à fait importer de Chine une Avatr 12 pour l’étudier sous toutes les coutures. Une pratique répandue dans l’industrie, pour améliorer ses produits et les comparer avec la concurrence.

Une arrivée en France en 2024 ?

L’autre hypothèse, c’est tout simplement des essais sur route ouverte de la part de Huawei et CATL, dans l’optique de commercialiser l’Avatr 12 dans les mois à venir dans l’Hexagone.

Selon nos informations, une Avatr 12 a été aperçue sur route ouverte en France il y a quelques jours. Difficile toutefois de savoir si c’est la même, ou si deux Avatr 12 roulent actuellement dans le pays.

Rappelons que l’Avatr 12 était justement présente au salon de l’automobile de Munich en octobre 2023. À cette occasion, la marque avait annoncé son arrivée en Europe, avec notamment la construction d’une usine. Mais aucune date n’avait été annoncée. La marque pourrait alors se lancer en Europe et notamment en France dès cette année.