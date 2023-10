C’est confirmé, cette impressionnante voiture électrique Huawei sera bien commercialisée en Europe

La jeune marque chinoise Avatr (co-entreprise entre les géants Huawei et CATL) envisage à son tour de se développer en Europe et prévoit pour cela d'implanter une usine sur le Vieux Continent. Il faudra cependant s'armer d'un peu de patience avant de voir arriver ces voitures électriques hors normes en France.

Si vous suivez l’actualité automobile, et si vous êtes un fervent lecteur de Survoltés, vous savez sans doute que les constructeurs chinois sont nombreux à vouloir tenter leur chance en Europe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont désormais toutes les cartes en mains pour se faire une belle place.

Une arrivée chez nous

Elle est loin l’époque des contrefaçons de modèles européens, alors que les marques asiatiques proposent désormais des voitures tout à fait désirables. Voire parfois plus avancées que certaines voitures de marques plus réputées comme nous l’avons vu lors de notre voyage en Chine. Pas étonnant que le pays soit devenu le plus grand exportateur mondial devant le Japon et l’Allemagne.

Outre MG, dont la compacte électrique MG4 se vend très bien, d’autres marques tentent leur chance chez nous. On pense à BYD et à Nio, qui prépare son arrivée en France. Mais un autre constructeur encore méconnu va aussi bientôt faire de même. Il s’agit d’Avatr Technology, également connu sous le nom d’Avita. Ce dernier est en fait le fruit de la collaboration de trois entreprises, à savoir Changan Automobile, CATL, et le géant des smartphones Huawei.

Déjà présente sur le marché chinois, après avoir levé le voile l’an dernier sur son Avatr 11, la jeune marque veut aller encore plus loin. Comme l’explique le site Automotive News Europe, cette dernière prévoit désormais de faire son arrivée sur le Vieux Continent. Après tout, quoi de plus logique, alors que ses rivaux se positionnent également sur le sujet ? Pas question de louper le coche donc !

C’est ainsi qu’Avatr a fait ses premiers pas sur le sol européen au début du mois de septembre. Et plus précisément à l’occasion du salon de Munich durant lequel nous avons approché la nouvelle Tesla Model 3 restylée et le Renault Scénic E-Tech. Mais le constructeur ne veut pas se contenter de se montrer sur les moquettes d’un salon, puisqu’il prévoit de vendre ses voitures chez nous.

Une production locale

Le patron de la marque, Tan Benhong s’est exprimé à ce sujet, et explique que des discussions sont encore en cours afin de savoir quels modèles seront commercialisés. L’homme d’affaires souhaite choisir ceux qui seront les plus rentables et les plus adaptés à notre marché. Pour mémoire, le constructeur propose actuellement deux voitures électriques, à savoir l’Avatr 11 et la plus récente (et impressionnante) Avatr 12 dévoilée quelques semaines plus tôt.

Mais la marque va vite faire face à un problème. Et pour cause, le gouvernement français prévoit de supprimer le bonus écologique pour les voitures électriques qui ne sont pas fabriquées en Europe. Cela concernera logiquement Avatr, qui ne veut pas se laisser faire. Tandis que Bruxelles a aussi dévoilé une série de mesures contre les marques chinoises, cette dernière prévoit de produire ses voitures chez nous.

Le constructeur devrait implanter une usine en Allemagne, mais la localisation précise n’a pas encore été dévoilée pour le moment. Nous devrions en savoir un peu plus au cours de l’année prochaine, tandis que les premières voitures ne devraient pas sortir de ce site de production avant plusieurs années. En effet, il faudra déjà attendre au moins 2026 avant que les premières autos d’Avatr n’arrivent chez nous.

Le constructeur n’est pas le seul à vouloir fabriquer ses véhicules sur le sol européen afin d’échapper aux sanctions de l’Union européenne. Outre Tesla, qui y produit déjà sa Model Y, c’est également le cas de BYD qui va bientôt construire des usines chez nous, ainsi que MG. Ce qui devrait se traduire par une légère hausse des prix.