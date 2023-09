On est montés à bord du Renault Scénic E-Tech électrique, le nouveau concurrent du Tesla Model Y

C’est en 1996 que le Renault Scénic voit le jour pour la toute première fois. À cette époque, et sous le nom de Mégane Scénic, il prend la forme d’un grand monospace au look, il est vrai assez peu élégant. Au total, pas moins de quatre générations se sont succédées, dont la dernière lancée en 2016 et produite jusqu’en début d’année.

En juillet 2022, le constructeur au losange annonce la fin de la production de la version courte, tandis que la variante longue subsiste un peu plus longtemps, sauvée grâce à ses sept places lui permettant de rivaliser avec la Peugeot 5008, entre autres. Mais alors que la marque prévoit de devenir 100 % électrique dès l’année 2030, le départ à la retraite du monospace était prévisible.

En début d’année dernière, Renault annonçait que son modèle star allait bel et bien être reconduit, mais sous une forme totalement différente. Promesse tenue, puisque le constructeur dévoilait quelques mois plus tard un concept préfigurant une voiture de série. Ce dernier embarquait cependant une motorisation à hydrogène qui ne sera pas conservée.

En juin dernier, une nouvelle évolution voyait le jour, et la marque publiait ensuite une série de spyshots au mois de juillet, afin de couper l’herbe sous le pied des photographes espions. C’est finalement au salon de Munich que la version définitive a été officiellement dévoilée, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a plus rien à voir avec ce que l’on connaissait jusqu’à présent.

Design : incroyable transformation

Jusqu’à présent, le Renault Scénic a toujours été un monospace assumé. Mais au fil des années, la demande pour ce type de silhouette n’a cessé de décliner, et le constructeur a donc dû s’adapter, comme l’a également fait Peugeot pour sa 3008 et 5008, dont la prochaine génération sera bientôt 100 % électrique.

Ainsi, la précédente mouture, commercialisée depuis 2016 adoptait déjà les codes du SUV, avec ses grosses roues, ses protections latérales et sa carrosserie bi-ton. Un positionnement qui semble avoir fonctionné, alors que plus de 350 000 unités ont été vendues. Mais avec cette nouvelle génération, la firme au losange a voulu aller encore plus loin en la transformant en véritable SUV.

Pour cela, Renault s’est offert les services de l’ancien patron du design de Peugeot, Gilles Vidal, qui marque ses dernières créations de sa patte. Certains pourraient trouver une certaine ressemblance entre ce Scénic et l’actuelle 3008. Ce dernier arbore en fait une face avant reprenant les nouveaux codes esthétiques de la marque au losange, inaugurés sur les Rafale et Clio restylée, avec sa calandre intégrée à la carrosserie, dont le motif est fait de petits losanges. On note aussi la nouvelle signature lumineuse et les inédits feux de jour donnant une certaine agressivité à l’ensemble, de même que le bouclier avant plus affirmé.

De profil, la voiture affiche des dimensions généreuses, avec une longueur de 4,47 mètres pour 1,86 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Elle est également chaussée de grandes jantes de 20 à 21 pouces adoptant un design plus aérodynamique afin d’améliorer le Cx (coefficient de trainée).

Cependant, ce dernier n’a pas encore été annoncé pour le moment par le constructeur, qui a fait le choix de poignées intégrées à la carrosserie. En revanche, Renault a fait l’impasse sur les rétroviseurs-caméras. La silhouette est allégée par le toit noir, qui reste très droit, afin d’optimiser l’espace à bord.

Une déclinaison coupé pourrait un jour arriver dans la gamme pour rivaliser avec la future Peugeot e-408, mais rien n’a encore été annoncé pour le moment par la marque. L’arrière évolue également en profondeur, avec de tout nouveaux feux au design aisément reconnaissable et adoptant la technologie micro-optiques, tandis que le hayon reste globalement assez épuré. Au total, six teintes de carrosserie sont proposées dont certaines très vives comme le rouge Flamme.

À noter que le SUV électrique se décline également en une finition Esprit Alpine, inaugurée sur l’actuel Austral. Cette dernière se distingue notamment par des logos ainsi que des jantes exclusives.

Habitacle : toujours très pratique

Si le SUV au losange reprend la plateforme CMF-EV de la Renault Mégane E-Tech, ce dernier est tout de même un peu plus grand que la compacte électrique rivale de la Volkswagen ID.3 et de la MG4. En effet, son empattement mesure 10 centimètres de plus, soit un total de 2,78 mètres, ce qui est plutôt généreux. Pour mémoire, la précédente génération mesurait 2,73 mètres et cette nouvelle mouture fait un vrai bond en avant sur ce point.

Cela profite bien sûr aux passagers, notamment ceux installés sur la banquette arrière, qui bénéficient aussi d’un bel espace à la tête et aux épaules. Mais ce n’est pas tout, car le volume de coffre évolue aussi en bien.

Et pour cause, si la précédente version oscillait entre 506 et 1 554 litres, la nouvelle passe quant à elle de 545 à 1 670 litres, ce qui rend le SUV toujours adapté aux familles. D’autant plus qu’un grand bac de rangement est aussi disponible sous le plancher du coffre. Cependant, en disant au-revoir à son positionnement de monospace, le Scénic perd quelques petits aspects pratiques dans le poste de conduite.

Néanmoins, ce dernier offre pas moins de 38,7 litres de rangement au total, notamment au niveau de la console centrale. On note aussi la présence d’un accoudoir identique à celui du Rafale, qui sert aussi de support pour une tablette ou un smartphone. Ce dernier intègre aussi des prises USB-C.

Globalement, la présentation est très flatteuse sur ce nouvel arrivant dans la gamme, avec des matériaux de bonne facture, de même que les finitions. Le SUV fait ici l’impasse sur le cuir et la quasi-totalité du poste de conduite est habillé de revêtements faits en matières recyclées. La planche de bord est par exemple recouverte de tilleul sur certaines finitions tandis que les sièges très confortables sont fabriqués en fibres ayant le droit à une seconde vie. À noter également que le Scénic a fait disparaître le chrome, tout comme DS Automobiles, entre autres, en raison de sa fabrication très nocive pour l’environnement.

À bord, le confort est de mise, puisque les places arrière sont spacieuses et très agréables pour de longs trajets. De plus, les passagers peuvent pour la première fois profiter d’un inédit toit panoramique Solarbay, utilisant la même technologie que chez Porsche et Volkswagen. Ce dernier peut en effet s’opacifier ou devoir totalement transparent en appuyant sur un bouton. Il est possible de choisir une configuration différente à l’avant et à l’arrière.

Enfin, Renault s’est associé à Jean-Michel Jarre afin de composer les différentes musiques d’accueil de la voiture et le son d’alerte des piétons lorsque cette dernière roule à basse vitesse.

Infodivertissement : de nombreuses fonctionnalités

Si vous vous attendiez à être dépaysé en vous installant derrière le volant de ce Renault Scénic E-Tech, vous risquez d’être déçu. Et pour cause, celui-ci reprend trait pour trait la présentation de la Mégane électrique et de l’Austral. Ce qui permet bien évidemment au constructeur de faire des économies de développement tout en offrant une certaine cohérence à la gamme. Forcément, nous retrouvons donc le grand écran tactile de 12 pouces en position verticale. Ce dernier intègre désormais le système d’info-divertissent OpenR Link développé par le constructeur et basé sur Android Automotive 12.

Pratique, moderne et agréable à utiliser, il demande cependant un certain temps d’adaptation, comme c’est le cas depuis longtemps chez Renault. Sans grande surprise, le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais également une cinquantaine d’applications pouvant être téléchargées directement dans l’écran tactile sur le store en ligne Google Play.

Comme chez Hyundai, Audi ou encore Tesla, le système multimédia est aussi compatible avec les mises à jour OTA (over-the-air) à distance. Ainsi, il peut être mis à niveau sans avoir besoin de passer au garage.

Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault Renault Scénic E-Tech // Source : Renault

Inspiré par Mercedes, entre autres, Renault a décidé d’accoler à sa dalle tactile centrale un grand combiné numérique de 12,3 pouces. Ce dernier affiche toutes les informations importantes pour la conduite et se montre assez lisible, profitant de nouveau graphismes plus dans l’air du temps. L’ensemble devrait être proche de ce que Peugeot nous prépare avec sa e-3008, dont le nouvel i-Cockpit a déjà été dévoilé.

Le conducteur peut également profiter de la commande vocale grâce à Google Assistant, qui peut aussi être activée via un bouton sur le plafonnier. Nous aurons l’occasion de tester cette dernière plus en profondeur lors d’un prochain essai.

L’intelligence artificielle a également été ajoutée, afin de suggérer l’utilisation de certaines applications ou anticiper les besoins du conducteur.

Bonne nouvelle, le SUV électrique se dote également d’un planificateur d’itinéraire intégré, que nous pourrons là encore tester lors d’une prise en mains un peu plus tard. Ce dernier permet notamment de choisir d’afficher les bornes selon leur puissance de charge, tandis que les prévisions d’autonomie tiennent compte de nombreux éléments, dont la force du vent. Une technologie déjà présente chez Tesla depuis l’année dernière.

Motorisation, autonomie et recharge

Comme évoqué plus tôt, le nouveau Renault Scénic hérite de la plateforme de la Mégane E-Tech et du Nissan Ariya, que nous avions testé plus tôt. Il n’est donc pas étonnant qu’il reprenne aussi d’autres éléments techniques de ces deux voitures.

Deux versions seront disponibles, la première embarquant un moteur de 125 kW, soit 170 chevaux et 280 Nm de couple, pour une vitesse maximale de 150km/h et un 0 à 100 km/h réalisé en 9,3 secondes. Cette déclinaison d’entrée de gamme s’équipe de la batterie de 60 kWh de la compacte au losange.

Celle-ci, qui fait appel à la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt) lui permet d’afficher une autonomie de 420 kilomètres selon le cycle WLTP. La version la plus performante reprend quant à elle le pack de 87 kWh du SUV électrique japonais avec une autonomie annoncée à 620 kilomètres en une seule charge. Cette variante affiche une puissance de 160 kW, soit environ 217 chevaux pour 300 Nm.

Le 0 à 100 km/h ne demande plus que 8,4 secondes tandis que la vitesse maximale est cette fois-ci affichée à 170 km/h. Les deux déclinaisons peuvent respectivement encaisser jusqu’à 130 et 150 kW lors de la recharge en courant continu.

Le constructeur ne communique pour le moment pas sur le temps de charge, mais il faudra compter environ 35 minutes pour passer de 10 à 80 % selon nos calculs. À titre de comparaison, la Tesla Model Y demande seulement 20 à 25 minutes selon les versions. Le SUV tricolore accepte jusqu’à 22 kW en courant alternatif en option et 7,4 kW de série.

À noter qu’il est possible de programmer le démarrage de la recharge pendant les heures creuses grâce à l’application et d’allumer la climatisation ou le chauffage avant de partir. La voiture fait aussi appel à Google Maps pour pré-conditionner la batterie avant la charge et elle se dote d’une pompe à chaleur afin de réduire sa consommation d’énergie.

Le nouveau Renault Scénic se dote du freinage régénératif permettant la conduite à une pédale comme sur la Nissan Leaf, entre autres, tandis que le pilotage autonome de niveau 2 est aussi de la partie. Enfin, le constructeur annonce que le SUV électrique inaugure le système Fireman Access, qui permet de faciliter d’accès à la batterie aux pompiers en cas d’accident ou d’incendie. En effet, on sait que les modèles zéro-émission (à l’échappement) sont plus complexes pour les secours en raison de leur conception particulière et de accumulateurs plus difficiles à éteindre.

Prix et disponibilité

Le nouveau Renault Scénic sera officiellement lancé dans les concessions au début de l’année 2024, mais aucune date précise n’a pour le moment été communiquée. Sans doute faudra-t-il surveiller les showroom d’ici février / mars mais rien n’est encore sûr. Quoi qu’il en soit, le SUV électrique sera fabriqué en France, au sein de l’usine de Douai située dans le Nord. Il sera rejoint dans la foulée par la future Renault 5 E-Tech qui prépare son arrivée.

En ce qui concerne les tarifs, pas un mot de la part de la firme au losange pour l’instant. Il faudra sans doute tabler sur un ticket d’entrée autour des 40 000 euros, ce qui lui permettrait de rester éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Le Scénic rivalisera alors avec les Tesla Model Y, BYD Seal U et autres Ford Explorer, entre autres.