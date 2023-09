Google Maps teste un nouveau design et s’inspire… d’Apple Plans

Google a fait le choix d'une nouvelle palette de couleurs pour Google Maps qui fera directement penser à celle de son concurrent, Apple Plans.

Google Maps se refait une jeunesse. Google est en train de tester un nouveau design de l’application centré sur les différentes palettes de couleurs de la vue carte. Les changements concernent les routes, les espaces boisés et rivières, pour un résultat qui fait tout de suite penser à son concurrent sur iOS, Apple Plans.

De nouvelles couleurs pour Google Maps

Le changement le plus drastique concerne les routes, qui se délaissent de leurs teintes blanches pour le gris, afin de les faire ressortir davantage. Les autoroutes ne sont donc plus jaune, mais gris foncé, pour reprendre les choix colorimétriques d’Apple Plans. L’application s’inspire aussi de celle d’Apple avec la couleur de l’eau, qui passe à un bleu à la limite du turquoise, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Mais pour ne pas recopier totalement les choix de design de son concurrent (qui n’a évidemment pas hésité pour en faire de même depuis son lancement), les forêts et espaces boisés dans Google Maps arborent un vert bien plus foncé qui contraste encore plus avec le reste de la carte.

Google maps actuellement / En test / Apple Maps // Source : 9to5Google

Reste à savoir si ce changement sera du goût des utilisateurs : beaucoup d’entre eux, sur reddit et en commentaire des différents articles anglo-saxons, critiquent le manque de distinction entre les nouvelles routes ou encore la nouvelle couleur plus vibrante de l’eau. D’autres saluent la nouvelle interface plus moderne, qui serait d’ailleurs plus agréable pour les personnes atteintes de daltonisme.

Si vous n’avez pas encore accès au nouveau design sur l’application mobile officielle, vous pouvez d’ores et déjà en faire l’expérience sur la version web via l’adresse Google.com/maps/preview.

