Des fan de voitures sportives essence qui se mettent à aimer la voiture électrique ? Ce n’est pas de la science fiction, c’est ce qu’ont réussi à faire les Youtubeurs de LaChaineEV avec une voiture électrique très particulière.

Ils jurent par l’essence, le vrombissement des cylindres, la présence boîte méca et les odeurs d’huile. Mais il y a quelques jours, à Saint-Émilion, certains ont vacillé.

Pire, ils sont sortis d’une Hyundai Ioniq 5 N électrique avec la banane. C’est le pari fou que s’est lancé La Chaîne EV avec sa dernière vidéo YouTube: faire monter des passionnés de thermiques purs et durs à bord d’un des VÉ les plus radicaux du moment. Le résultat est savoureux, et dérangeant pour les puristes.

« Je suis pas du tout électrique, mais là ça change la donne »

Le concept ? Une route fermée, un événement plutôt connu pour son aspect thermique (le rassemblement Lex Chapeaux de Roues), et une brochette de sceptiques.

Des gars, et des filles, qui, devant la caméra, balancent sans filtre : «Il manque peut-être le bruit, le passage, des rapports ». « Vous aimez l’électrique ? » demande JC « Non, pas du tout ». Ambiance.

« Je crois que je peux plus cracher sur l’électrique »

Mais voilà, ils montent à bord. Et dès la première accélération, les masques tombent : « Oh ouais, ça tracte ! ». Puis les coups de palettes virtuelles, les pop simulés du pot d’échappement, et ce châssis rivé au sol finissent de les retourner. « C’est stylé, c’est trop cool ! », balance l’un d’eux.

« Moi j’avais un coup de cœur pour la I20N thermique mais celle-là est ça m’a choqué » ajoute un autre passager, qui tente de filmer l’expérience avec son smartphone sans réussir à cadrer tant la conduite d’Alex est dynamique.

L’illusion fonctionne si bien qu’on en vient à douter. Est-ce encore de l’électrique ? Tout y est pourtant, mais artificiel : les vitesses, le son, le rupteur… mais la sensation est bien réelle.

Hyundai a tout compris. Là où beaucoup cherchent à définir une sportivité nouvelle, la marque coréenne triche avec brio. Elle s’adresse à notre mémoire musculaire. Et l’effet est bluffant.

À la sortie, certains confessent leur trouble : « Je crois que je peux plus cracher sur l’électrique ». D’autres carrément changent de camp : « Vous m’avez fait changer d’avis, franchement, ça surprend ». Aucun ne reste indifférent. Et c’est sans doute là la plus belle réussite de cette Ioniq 5 N : non pas convaincre à coups de chiffres ou d’autonomie, mais au volant, sur l’instant, par le ressenti pur.

La Hundai Ioniq 5 N

Dans un paysage où les voitures électriques peinent encore à toucher les passionnés, cette approche tranche. Elle délaisse le didactique pour l’expérience brute. Pas de discours pour tenter de convaincre, juste 3 tours de circuit sur du bitume, avec beaucoup de grip, des sensations, et des sourires jusqu’aux oreilles.

L’Ioniq 5 N ne convertira pas toute l’automobile à l’électrique, mais elle prouve que même les plus réfractaires peuvent vibrer. Il faut dire qu’avec 650 chevaux distribués par deux moteurs, sans une goutte d’essence, les sensations sont hors normes.

Hyundai Ioniq 5 N

Et comme le résume si bien Alex, à 80 000 euros, pour avoir une voiture essence neuve du même type, qui procure le même genre de sensations, c’est impossible. Surtout quand on sait qu’en rechargeant à la maison, une voiture de ce type coûte environ 4 euros pour parcourir 100 km.

Malheureusement, Hyundai vient de prendre une décision forte en France : la Ioniq 6 restylée ne sera pas commercialisée dans l’Hexagone, à cause du désamour des français pour les berlines. Dommage, car la Ioniq 6 N qui devrait bientôt être présentée aurait pu aider à convaincre les amoureux des belles mécaniques que la voiture électrique peut être encore plus intéressante qu’une voiture essence.